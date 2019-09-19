Знакомые рассекретили тайного мужа Мироновой

Тайным мужем 46-летней Марии Мироновой оказался 27-летний начинающий актер

Избранник внешне похож на сына актрисы.

Несколько недель назад 46-летняя Мария Миронова удивила поклонников новостью, что вскоре станет мамой во второй раз. Видео, на котором был виден ее большой живот, актриса опубликовала в Instagram.

Но о том, кто стал отцом ее будущего малыша, актриса хранит молчание. Она лишь призналась, что счастлива с избранником и пару раз показала части его тела на фото. По снимкам подписчики догадались, что рука принадлежит молодому мужчине, и он женат на Марии.

Но в одном Мария слукавила: она заявила, что он не имеет отношения к актерской профессии. На деле ее избранником оказался начинающий артист, 27-летний Андрей Сорока. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказали друзья Мироновой.

Еще до недавнего времени Сорока служил в Губернском театре, но в 2018 году уволился. Молодой муж часто сопровождает Марию Миронову на мероприятиях, но старается не попадать в объективы камер.

«Они начали встречаться в 2016 году. В ее жизни тогда возникла неприятная история: ее преследовал навязчивый поклонник, который всем говорил, что они пара. Маньяк рассказывал, что они вместе, а Маша была счастлива с другим, — рассказывает подруга актрисы. — Замуж она вышла два года назад. У нее прекрасный супруг, который ото всего ее оберегает».

Когда роман Мироновой и Сороки только начинался, молодого Андрея на одном из мероприятий перепутали с сыном актрисы, которого зовут тоже Андреем в честь знаменитого деда. И в это с легкостью можно поверить: молодые люди — ровесники и похожи внешне.

Сейчас Андрей Сорока живет в загородном доме Марии, купленном в прошлом году. Сейчас супруги отдыхают в Греции.