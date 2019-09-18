Появились подробности первого обследования Заворотнюк

Академик РАН, научный руководитель и почетный президент Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Бурденко Александр Коновалов рассказал о первом обследовании актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает "Москва 24".
Он рассказал, что как только у артистки появились первые симптомы заболевания, она прошла обследования. В результате, ей поставили диагноз, после чего она отправилось на лечение в Германию, где ей сделали успешную операцию.
При этом Коновалов пояснил, что операция является важной, но не основной частью лечения. После нее нужно дополнительно делаю лучевую и химиотерапию.
Он также отметил, что опухоль под названием "глиобластома" является одной из самых опасных и трудно излечимых, так как проявляется сразу в четвертой степени злокачественности.
Ранее сообщалось, что у Заворотнюк отказали органы.