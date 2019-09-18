Появились подробности первого обследования Заворотнюк

Стали известны подробности первого обследования Заворотнюк

Он рассказал, что как только у артистки появились первые симптомы заболевания, она прошла обследования. В результате, ей поставили диагноз, после чего она отправилось на лечение в Германию, где ей сделали успешную операцию.

При этом Коновалов пояснил, что операция является важной, но не основной частью лечения. После нее нужно дополнительно делаю лучевую и химиотерапию.

Он также отметил, что опухоль под названием "глиобластома" является одной из самых опасных и трудно излечимых, так как проявляется сразу в четвертой степени злокачественности.

Ранее сообщалось, что у Заворотнюк отказали органы.