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Стали известны подробности первого обследования Заворотнюк 

Газета.Ru 1 час назад
Появились подробности первого обследования Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Академик РАН, научный руководитель и почетный президент Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Бурденко Александр Коновалов рассказал о первом обследовании актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает "Москва 24".
Он рассказал, что как только у артистки появились первые симптомы заболевания, она прошла обследования. В результате, ей поставили диагноз, после чего она отправилось на лечение в Германию, где ей сделали успешную операцию.
При этом Коновалов пояснил, что операция является важной, но не основной частью лечения. После нее нужно дополнительно делаю лучевую и химиотерапию.
Он также отметил, что опухоль под названием "глиобластома" является одной из самых опасных и трудно излечимых, так как проявляется сразу в четвертой степени злокачественности.
Ранее сообщалось, что у Заворотнюк отказали органы.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Александр Коновалов , РАН
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