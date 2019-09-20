Появились подробности первого обследования Заворотнюк

Как начиналось лечение Заворотнюк

Научный руководитель НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов в интервью телеканалу «Москва 24» рассказал о начале лечения Анастасии Заворотнюк . По его словам, актриса при появлении первых симптомов заболевания обратилась к российским специалистам.

Коновалов подчеркнул, что артистка прошла обследование в отечественной клинике, после чего приняла решение отправиться на лечение в Германию

«Там успешно прошла операция, но дело в том, что операция — это важно, но это не основная часть лечения. После этого требуется еще дополнительное лечение», — отметил медик.

Заворотнюк были прописаны лучевая терапия и облучение. При этом Коновалов подчеркнул, что процедуры и препараты очень дорогие и подходят для воздействия только на конкретный вид опухоли. Он подтвердил, что у актрисы была диагностирована глиобластома.

«Одна из самых опасных и трудно излечима даже, по сути, неизлечимых опухолей. Даже после неполного удаления удается либо продлить жизнь, либо излечить больных в очень редких случаях», — отметил специалист.

О тяжёлом недуге Анастасии Заворотнюк СМИ сообщили в августе 2019 года. По данным журналистов, у актрисы был диагностирован рак головного мозга. Сначала артистка лечилась в Польше, затем в Москве. В столичной клинике врачи заметили, что опухоль в мозгу Заворотнюк якобы начала метастазировать. На сегодняшний день ей нужна операция, которую она может не пережить. Позже стало известно, что артистку ввели в состояние медикаментозной комы. Медики решились на вынужденную меру, поскольку на фоне борьбы с раком мозга у артистки развилось ещё одно заболевание — воспаление лёгких. Врачи уверяют, что с осложнением ослабленный организм актрисы сам справиться не в силах. Примечательно, что окружение актрисы до сих пор продолжает опровергать информацию о её госпитализации. Например, директор Заворотнюк Станислав Христов сообщил журналистам, что получил ответ от артистки на просьбу прокомментировать её нахождение в больнице. Актриса якобы прислала ему SMS-сообщение со словами «Бред, отстань».