Обвинявший Кевина Спейси в домогательствах умер в суде

Обвинявший Кевина Спейси в домогательствах мужчина умер в суде

Мужчина, который обвинял американского актера Кевина Спейси в харассменте, скончался в разгар судебного процесса. Об этом пишет Hollywood Reporter со ссылкой на заявление суда.

Речь идет о массажисте, который утверждал, что подвергся сексуальному насилию со стороны Кевина Спейси, когда делал ему массаж.

Издание подчеркивает, что мужчина скончался во время суда. Причины внезапной кончины человека не уточняются.

Ранее сообщалось, что Кевин Спейси впервые появился на публике после обвинений в домогательствах.