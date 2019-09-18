Модель устроила фотосессию на могиле Началовой

Модель и певица Алена Кравец рассказала изданию «Дни.ру», что съездила на могилу скончавшейся в марте певицы Юлии Началовой, почтила ее память и попросила помощи в предстоящей пластической операции. Фото, выложенные Кравец в Instagram после поездки, вызвали волну возмущения от пользователей соцсети.

По данным издания, Алена Кравец принесла на могилу Юлии Началовой большой букет роз.

«Мы часто пересекались с Юлечкой на разных мероприятиях и съемках, секретничали, хохотали. Я до сих пор не могу поверить, что ее нет. Кажется, это страшный сон», — рассказала модель.

По ее словам, была и очень личная причина прийти на могилу к Началовой.

«Я хочу переделать грудь. Мой врач говорит, что стоящие сейчас имплантаты опасны — могут вызвать онкологические заболевания и даже привести к летальному исходу. А я знаю, что на могиле Юли происходят чудеса. Помощи у нее просят страдающие сепсисом, диабетом… И те, кто решился на вмешательство пластического хирурга. Вот и прошу поддержки и защиты», — пояснила она.

После кладбища Кравец поехала в храм. Фотографии из храма и с могилы Юлии Началовой были размещены в аккаунте Кравец в соцсети Instagram, одна позднее часть снимков была удалена. Подписчики резко высказались по поводу фотографий, подчеркнув, что они «циничные».

«Фотосессия в церкви и на кладбище? Серьёзно? Дно пробито!» — считает zhuzhu80 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). «Всё на камеру, всё для показухи, особенно на могиле Началовой! Для чего тебе это, вы не подруги даже были?» — поинтересовалась fhgkkjkjkjkj.

Однако часть подписчиков поддержала Алену Кравец.

«Алена, никого не слушай, это твое право помянуть Юлю. Все скорбим с такой невосполнимой утратой прекрасного человека Юлечки, которой она была. А тебе желаю, чтобы все у тебя получалось со знаком плюс. Чтобы операция прошла успешно, чтобы личная жизнь наладилась, чтобы ты была любима и необходима. Желаю. Красивая, вот все и злятся», — уверена irina_nikolaevna_61.