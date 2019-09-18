Заворотнюк пришла в сознание 

Актриса Анастасия Заворотнюк пришла в себя после медикаментозной комы, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.
По данным издания, актриса находится в сознании и дышит самостоятельно.
Официальной информации о состоянии Заворотнюк не поступало.
14 сентября продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк находится в искусственной коме, врачи считают, что жить ей осталось несколько дней. По информации СМИ, у Заворотнюк отек мозга на фоне последней стадии рака.