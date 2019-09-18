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Модель раскритиковали за фотосессию у могилы Началовой 

Газета.Ru 46 минут назад
Модель и светскую персону Алену Кравец раскритиковали за фотосессию, которую устроила на могиле певицы Юлии Началовой, передает Teleprogramma.pro.
Кравец опубликовала в инстаграме фото, на котором молится на могиле покойной. В посте, который теперь удален, она призналась, что видит Юлию Началову во снах и пришла "к ней" с просьбой о помощи — медики якобы сказали ей, что грудные импланты могут вызвать онкологическое заболевание, и Кравец надеялась, что молитва у места упокоения певицы поможет ей избежать таких последствий.
В комментариях на нее обрушились с критикой: фолловеры решили, что смерть Началовой девушка использует для саморекламы. Согласилась с этим и телеведущая Дана Борисова.
"Ничего святого. Пиар на могиле", — разместила сообщение в своих сторис она.
Ранее адвокат семьи Началовой рассказал о судьбе ее наследства.
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Шоу-бизнес , Видео , Алена Кравец , Дана Борисова
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