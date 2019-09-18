Модель раскритиковали за фотосессию у могилы Началовой

Модель и светскую персону Алену Кравец раскритиковали за фотосессию, которую устроила на могиле певицы Юлии Началовой, передает Teleprogramma.pro.

Кравец опубликовала в инстаграме фото, на котором молится на могиле покойной. В посте, который теперь удален, она призналась, что видит Юлию Началову во снах и пришла "к ней" с просьбой о помощи — медики якобы сказали ей, что грудные импланты могут вызвать онкологическое заболевание, и Кравец надеялась, что молитва у места упокоения певицы поможет ей избежать таких последствий.

В комментариях на нее обрушились с критикой: фолловеры решили, что смерть Началовой девушка использует для саморекламы. Согласилась с этим и телеведущая Дана Борисова

"Ничего святого. Пиар на могиле", — разместила сообщение в своих сторис она.

Ранее адвокат семьи Началовой рассказал о судьбе ее наследства.