Гарик Сукачев впервые показал жену после 35 лет брака

Рок-музыкант Гарик Сукачев опубликовал в инстаграме новое семейное фото.

59-летний артист впервые показал фолловерам свою жену Ольгу.

"15 сентября отметили 35 лет супружества — лучше выложить поздно, чем никогда", — подписал он кадр, на котором стоит с женой на фоне леса и гор.

Сукачев напомнил, что такую годовщину свадьбы называют "коралловой". Подписчики аккаунта нашли супругов похожими. "Так вот она какая, эта героическая женщина!", "Как брат и сестра. Счастья вам", "Вы даже похожи с женой друг на друга", — пишут в комментариях они.

Ранее Гарик Сукачев высказывался об отменах рэп-концертов.