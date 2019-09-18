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Гарик Сукачев впервые показал жену после 35 лет брака 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Гарик Сукачев впервые показал жену
Фото: РИА Новости
Рок-музыкант Гарик Сукачев опубликовал в инстаграме новое семейное фото.
59-летний артист впервые показал фолловерам свою жену Ольгу.
"15 сентября отметили 35 лет супружества — лучше выложить поздно, чем никогда", — подписал он кадр, на котором стоит с женой на фоне леса и гор.
Сукачев напомнил, что такую годовщину свадьбы называют "коралловой". Подписчики аккаунта нашли супругов похожими. "Так вот она какая, эта героическая женщина!", "Как брат и сестра. Счастья вам", "Вы даже похожи с женой друг на друга", — пишут в комментариях они.
Ранее Гарик Сукачев высказывался об отменах рэп-концертов.
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Шоу-бизнес , Гарик Сукачев
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