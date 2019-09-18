Петросян порекомендовал россиянам сходить в Мулен Руж

Евгений Петросян , находясь в Париже, впервые посетил легендарное кабаре Мулен Руж. Об этом юморист сообщил подписчикам на своей странице в Instagram. Комик остался в полном восторге от преставления и посоветовал посетить кабаре «всем нашим».

В столице Франции Петросян находится в сопровождении 30-летней возлюбленной Татьяны Брухуновой. В Париже пара отмечает 74-й день рождения юмориста. По словам комика, они уже успели посетить Монмартр, поклониться Великому Собору и сходить в Мулен Руж.

«Представление мне очень понравилось — красочное, бурлящее… это то, что я называю «брызгами шампанского». Очень советую нашим посещать это легендарное место», — написал Петросян в своём микроблоге (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

По словам юмориста, он подозревал, что представление «эксплуатируется по накату и утратило былой блеск», но в действительности был поражён профессионализмом артистов.

«Четыре оригинальных номера международного класса, великолепный балет, поражающий своей массовостью, синхроном, красочными богатыми костюмами, талантливой хореографией», — резюмировал комик.

Пост о похождениях Петросян в Париже за неполные сутки после публикации набрал почти 2 тысячи лайков.