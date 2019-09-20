«Медицина будущего»: названа возможная причина заболевания Заворотнюк

В августе СМИ сообщили, что актриса больна раком головного мозга, несколько дней назад — что у нее отек мозга, метастазы, пневмония, полиорганная недостаточность, она частично парализована, в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, позавчера — что она в сознании и дышит самостоятельно, вчера — что ее вывели из критического состояния и комы и перевели в обычную палату.

В течение этого времени в прессе не раз высказывалось мнение, что причиной болезни Заворотнюк могла стать процедура, подразумевающая применение стволовых клеток.

«Случаи возникновения онкологии таким путем известны», — отметил Александр Мясников, главврач Московской городской клинической больницы №71.

По его словам, стволовые клетки, которые берут от самого пациента, достаточно безопасны, но непластичны — могут превращаться только в ту ткань, из которой взяты.

В свою очередь, клетки, которые берут у эмбрионов, могут превращаться в любую ткань, в том числе в раковую. В том числе по этой причине их применение практически нелегально во всем мире — где-то запрещено полностью, где-то разрешено лишь в индивидуальном порядке — тем, кому нечего терять.

Мясников назвал стволовые клетки медициной будущего, но подчеркнул, что пока убедительных данных об их безопасности и эффективности нет.