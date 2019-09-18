Анна Михалкова публично высмеяла младшую сестру 

Анна Михалкова на своей странице в Instagram подшутила над младшей сестрой Надеждой. Родственницу, которая младше актрисы на 12 лет Михалкова назвала «старшей».
Публикация в микроблоге артистки появилась 17 сентября. На снимке Анна изображена с младшей сестрой Надеждой.
«Хорошо иметь старшую сестру! Так я считаю!» — подписала актриса фотографию (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Надежда решила ответить на выпад Анны в комментариях к посту.
«Но без младшей не было бы и старшей. Ха», — написала она.
Анна продолжила диалог. «Безупречная логика», — отметила актриса. «Вся в тебя», — резюмировала её сестра.
Шутливую перепалку по достоинству оценили подписчики Михалковой, большинство которых сошлись во мнении, что обе сестры прекрасно выглядят.
Спустя почти сутки после публикации пост набрал 31 тысячу лайков.