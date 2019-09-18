Анна Михалкова пошутила над возрастом родной сестры

Актриса на 12 лет старше Надежды.

Актриса Анна Михалкова в Instagram опубликовала снимок со своей младшей сестрой Надеждой. При этом она достаточно жестоко пошутила над родственницей, которая на 12 лет ее младше. «Хорошо иметь старшую сестру! Так я считаю!» — сказала Анна Михалкова.

Любопытно, что младшая сестра решила отреагировать на выпад в свой адрес. «Но без младшей не было бы и старшей. Ха», — заявила она. На это Анна Михалкова ответила: «Безупречная логика». «Вся в тебя», — продолжила «обмен любезностями» младшая дочь режиссера Никиты Михалкова

Любопытно, что поклонники по достоинству оценили чувство юмора Анны Михалковой. При этом многие подчеркнули, что обе сестры — просто неотразимы.