«Смилуйся, Господь!» Ленина раскрыла переписку с Заворотнюк

Два дня назад знаменитость опубликовала совместное с Заворотнюк фото, назвала актрису любимой приятельницей и рассказала, что их последняя переписка состоялась 3 апреля. В тот день в мессенджере WhatsApp Ленина написала подруге, что дарит ей мебельный подарок. Актриса даже не прочла сообщение.

«Скорее всего, она была уже больна», — предположила Ленина, следом выразила надежду на то, что болезнь Заворотнюк — выдумки журналистов, а подытожила публикацию словами «Смилуйся, Господь!».

Месяц назад СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга, в прошлую пятницу — о том, что ее поместили в реанимацию из-за начавшегося отека мозга, в субботу — о том, что ее частично парализовало, а ухудшение состояния препятствует интенсивному лечению, в воскресенье — о том, что она впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, в понедельник — о том, что у нее начались пневмония и полиорганная недостаточность.