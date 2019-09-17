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«Смилуйся, Господь!» Ленина раскрыла переписку с Заворотнюк 

Рамблер 1 час назад
«Смилуйся, Господь!» Ленина раскрыла переписку с Заворотнюк
Фото: Instagram
«Любимая приятельница» Лены Лениной Анастасия Заворотнюк не выходит с ней на связь с весны. Об этом Ленина сама рассказала в своем инстаграме.
Два дня назад знаменитость опубликовала совместное с Заворотнюк фото, назвала актрису любимой приятельницей и рассказала, что их последняя переписка состоялась 3 апреля. В тот день в мессенджере WhatsApp Ленина написала подруге, что дарит ей мебельный подарок. Актриса даже не прочла сообщение.
«Скорее всего, она была уже больна», — предположила Ленина, следом выразила надежду на то, что болезнь Заворотнюк — выдумки журналистов, а подытожила публикацию словами «Смилуйся, Господь!».
Месяц назад СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга, в прошлую пятницу — о том, что ее поместили в реанимацию из-за начавшегося отека мозга, в субботу — о том, что ее частично парализовало, а ухудшение состояния препятствует интенсивному лечению, в воскресенье — о том, что она впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, в понедельник — о том, что у нее начались пневмония и полиорганная недостаточность.
Пользователи Сети утверждают, что нашли в соли стекло
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Шоу-бизнес , Лена Ленина , Анастасия Заворотнюк
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