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Ургант неоднозначно высказался о шутках «Пельменей» 

Ura.Ru 1 час назад
Ургант неоднозначно высказался о шутках «Пельменей»
Фото: URA.RU
Телеведущий Иван Ургант предположил, что шутки в соцсетях от имени робота «Федора», которого недавно отправили в космос, пишут сценаристы «Уральских пельменей». Об этом журналист заявил в своей программе «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
В одном из предыдущих выпусков Ургант пошутил, что робот «Федор» — это «самый дорогой таймер для варки яиц», которым пользуется глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В результате шоумен получил ответ от «Федора» в Twitter: «Иван Ургант, мне нужны ваши яйца, и укажите, на какое время поставить таймер?».
«Мало того, что этого робота за наши, государственные деньги, запустили в космос, так, судя по шутке в Twitter, наняли ему авторов из «Уральских пельменей»», — заявил телеведущий на шутку «Федора».
«Уральские пельмени» не оставили замечание ведущего без внимания.
«Ваня, опять ты шутку неправильно сказал. Вот и пиши тебе!» — ответил Урганту один из участников «Уральских пельменей» Сергей Исаев.
Антропоморфного робота-спасателя разработали по заказу МЧС России НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске и Фонд перспективных исследований. 22 августа «Федора» запустили в космос на корабле «Союз МС-14». Первая стыковка с МКС завершилась неудачей, однако со второй попытки, 27 августа «Федор» достиг цели. Позже начались проблемы с тем, чтобы включить робота — было сделано 15 попыток. Космонавт Алексей Овчинин предложил даже стукнуть «Федора» молотком, чтобы тот заработал, напоминает телеканал 360.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Рогозин , Сергей Исаев , Иван Ургант , Алексей Овчинин , Фонд перспективных исследований , Роскосмос , МЧС , Телеканал "360° Подмосковье"
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