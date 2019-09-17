Родственника Волочковой кинули на «Голосе. 60+»

Родственника Анастасии Волочковой кинули на «Голосе. 60+»

На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Голос. 60+». Правда, начался он с громкого скандала, о котором не сказали в эфире. Коснулся он Владимира Козырева , близкого друга Анастасии Волочковой.

Певец из Петербурга Владимир Козырев в «Голосе. 60+» участвует уже во второй раз. В прошлом году он тоже приезжал на съемки проекта.

— Когда меня в том году выпустили на сцену, наставники уже почти укомплектовали свои команды! — рассказывает Владимир. — К моменту моего выхода на сцену наставники уже выбрали двенадцать человек. Пелагея и Агутин не имели права нажимать на кнопки — они свои команды укомплектовали, а Лещенко и Меладзе не повернулись. Хотя Меладзе после того, как я закончил петь, сказал: «Вы сломали стереотип. Я думал, что мужчины так петь не могут!» Поддержал и Агутин. Он сказал: «Володя, вы — абсолютно европейский стандарт!»

Тогда Владимира попросили спеть еще раз — уже на русском языке. Он выбрал песню Льва Лещенко «Прощай». Исполнял вместе со своей группой поддержки и наставниками, которые вышли на сцену.

— До сих пор помню, как Лев Лещенко в конце песни сказал: «Господа, на этом, я думаю, конкурс надо заканчивать!» — продолжает Владимир. — На выходе участников встречает Нагиев. Увидев меня, он прямо матом сказал: «Чего они ждут еще, я не понимаю!»

Впрочем, зрители увидеть эту феерию не смогли. Выступление Козырева в эфире по непонятным причинам в итоге не показали. Зато это дало ему возможность поучаствовать в проекте во второй раз. Редакторы через год уже сами вышли с ним на связь и попросили приехать на съемки. При этом сказали: «Все, кто не спел в прошлом году и кого не показывали в эфире, пойдут на сцену в первую очередь!»

— Я попросил редакторов: «Можно исполнять песню не на французском, а на любом другом языке? — говорит Владимир. — Я могу на английском, на итальянском, на русском!» Понимаете, французская музыка — она совсем не конкурсная. Но мне сказали, что так, как я, на французском не поет никто. Я повелся на комплимент. Уже на генеральной репетиции меня спрашивают: «А вы на английском ничего не поете?» Оказалось, что наставник Боярский очень любит «Битлз». Я отказался, так как за один вечер сделать новый номер очень сложно.

Перед генеральной репетицией Козырев попросил Жулина поменять тональность песни — сделать ее на один тон выше. Тот пообещал.

— На следующий день выяснилось, что никто и ничего не поменял, — говорит Владимир. — Петь пришлось в старой тональности! После репетиции все, кто был в зале — и другие участники, и техперсонал, — мне аплодировали стоя. Единственному из всех конкурсантов! Потом нам сказали: «Вы все свободны, в течение часа скажут, кто и когда выступает!» Я был уверен, что выйду в первый съемочный день, как обещали редакторы. Мне позвонили ночью, сказав, что я пою во второй день съемок, и еще в самом конце. «Если будет шанс выйти на сцену!» — усмехнулся я. На что редакторы ответили: «Мы постараемся сделать все для этого!» Когда сообщил об этом Насте, она только сказала: «Ты спроси: нужно тебе вообще туда ехать?»

Ехать было нужно — хотя бы затем, чтобы забрать свои сценические костюмы. Когда к назначенному времени Владимир приехал, съемки проекта уже были закончены. К тому моменту наставники набрали себе необходимое количество участников в команды. За кулисами толпились возмущенные конкурсанты, которых организаторы так и не выпустили на сцену.

— Там так ругались! — продолжает Владимир. — Люди за свой счет приехали издалека: кто-то из Красноярска, кто-то из Иркутска. А им не дали возможности даже выйти на сцену! В первый день наставники набрали сразу 11 из 16 участников. На второй оставили пять. Но набрали их быстро, в результате многим так и не удалось выйти на сцену. В прошлом году нам еще компенсировали расходы на билеты — дали карточки с определенной суммой. А в этом — вообще ничего. Билеты я покупал за свой счет. Хорошо, что Настя приютила меня в своей квартире, а то бы мне пришлось еще за гостиницу платить. На этот проект больше ни ногой. Там участников не ценят!

— Володя — мой близкий друг, даже родственник, — говорит Настя. — Он уже долгое время дружит с моими родителями, помогает мне в уходе за парализованным отцом. На этом конкурсе его просто кинули, причем во второй раз! Им нужна массовка — вот они и просят приезжать на проект. Я ему уже сказала, чтобы в третий раз он ни при каких условиях не соглашался ехать. Он большой артист, работает с людьми из Цирка дю Солей. Участвовал и в моих проектах — люди стоя ему аплодировали. Он настоящий талант и должен знать себе цену.