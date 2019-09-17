Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Людмила Нарусова думала, что катафалк приготовлен для нее 

Instanews Media 2 часа назад
Нарусову шокировала свадьба Собчак
Фото: Instagram
Людмила Нарусова думала, что катафалк приготовлен для нееМама, пожалуй, самой обсуждаемой невесты этого года, Ксении Собчак, призналась, что свадьба дочери стала для нее настоящим потрясением. Оказалось, Людмилу Нарусову не посвятили в подробности торжества, и она пребывала в состоянии шока от увиденного. Об этом пишет www.instanews-media.ru Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца
Разумеется, больше всего поразил ее катафалк, в котором молодожены покинули ЗАГС, Нарусова пошутила, что была готова сама уехать в нем, «по назначению». Также мама невесты была поражена и самим праздником, срежиссированным Богомоловым. Именно тем, что к сценарию торжества приложил руку Константин, она и объясняет некоторый эпатаж и вычурность.
В откровенном интервью на шоу «Привет, Андрей!» Людмила Борисовна отметила, что совсем плохо знает Константина Богомолова как человека. Она знакома с его творчеством, уважает его театральные работы, однако дать ему характеристику как человеку и своему зятю Нарусова пока не может.
Пользователи Сети утверждают, что нашли в соли стекло
Instanews Media: последние новости
Анастасия Заворотнюк вышла на связь со Станиславом Садальским Анастасия Заворотнюк вышла на связь со Станиславом Садальским Собчак и Богомолов стали мужем и женой под песню Филиппа Киркорова Собчак и Богомолов стали мужем и женой под песню Филиппа Киркорова Максим Виторган ни в чем не уступает Собчак Максим Виторган ни в чем не уступает Собчак
Комментарии6
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море66
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР31
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ409
У подмосковного чиновника изъяли имущество на 9 млрд
У подмосковного чиновника изъяли имущество на 9 млрд457
Глава Эстонии рассказала, как надо общаться с Россией
Глава Эстонии рассказала, как надо общаться с Россией16
Видео
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
00:36
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
Политика Происшествия
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
00:36
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
В мире Армия
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
02:35
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
В мире Политика
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
01:21
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
Шоу-бизнес
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
07:10
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
Общество
Робот Федор замолчал
00:29
Робот Федор замолчал
Наука и техника Технологии
Переименование Крыма взбесит Украину
02:01
Переименование Крыма взбесит Украину
Политика Общество
Лукашенко предложил США урегулировать конфликт в Донбассе
01:26
Лукашенко предложил США урегулировать конфликт в Донбассе
В мире
Роковое падение россиян в Турции попало на видео
01:54
Роковое падение россиян в Турции попало на видео
Происшествия
ВМС США подтвердили подлинность ролика с НЛО
02:45
ВМС США подтвердили подлинность ролика с НЛО
Армия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение