Нарусову шокировала свадьба Собчак

Людмила Нарусова думала, что катафалк приготовлен для нее

Людмила Нарусова думала, что катафалк приготовлен для нееМама, пожалуй, самой обсуждаемой невесты этого года, Ксении Собчак, призналась, что свадьба дочери стала для нее настоящим потрясением. Оказалось, Людмилу Нарусову не посвятили в подробности торжества, и она пребывала в состоянии шока от увиденного. Об этом пишет www.instanews-media.ru Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца

Разумеется, больше всего поразил ее катафалк, в котором молодожены покинули ЗАГС, Нарусова пошутила, что была готова сама уехать в нем, «по назначению». Также мама невесты была поражена и самим праздником, срежиссированным Богомоловым. Именно тем, что к сценарию торжества приложил руку Константин, она и объясняет некоторый эпатаж и вычурность.

В откровенном интервью на шоу «Привет, Андрей!» Людмила Борисовна отметила, что совсем плохо знает Константина Богомолова как человека. Она знакома с его творчеством, уважает его театральные работы, однако дать ему характеристику как человеку и своему зятю Нарусова пока не может.