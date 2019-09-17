Леонид Якубович встал с инвалидной коляски 

Сообщения о переломе у телеведущего Леонида Якубовича, которого на днях видели в инвалидной коляске, не подтвердились.
Ведущий «Поля чудес» не очень удачно отдохнул в Черногории: поскользнулся на бортике бассейна и повредил колено.
Рентген оперативно сделать не удалось, поэтому домой Леонида Якубовича решили на всякий случай доставить в инвалидной коляске. В таком беспомощном положении ведущего и снял на видео пассажир, летевший с ним в Москву одним рейсом. Естественно, это привело к массе спекуляций в прессе и в сети.
Позже помощники Якубовича заявили, что подозрения в переломе не подтвердились — просто сильный ушиб и гематома. Так что, будущие игроки «Поля чудес», готовьте Леониду Аркадьевичу свои плюшки и консервацию — скоро встретитесь!