Леонид Якубович встал с инвалидной коляски

Сообщения о переломе у телеведущего Леонида Якубовича , которого на днях видели в инвалидной коляске, не подтвердились.

Ведущий «Поля чудес» не очень удачно отдохнул в Черногории : поскользнулся на бортике бассейна и повредил колено.

Рентген оперативно сделать не удалось, поэтому домой Леонида Якубовича решили на всякий случай доставить в инвалидной коляске. В таком беспомощном положении ведущего и снял на видео пассажир, летевший с ним в Москву одним рейсом. Естественно, это привело к массе спекуляций в прессе и в сети.

Позже помощники Якубовича заявили, что подозрения в переломе не подтвердились — просто сильный ушиб и гематома. Так что, будущие игроки «Поля чудес», готовьте Леониду Аркадьевичу свои плюшки и консервацию — скоро встретитесь!