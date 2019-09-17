Катафалк и постмодерн: Шнуров высмеял свадьбу Собчак

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о бракосочетании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Музыкант опубликовал произведение с упоминанием «свадебного катафалка», ставшего информационным поводом для «ньюсмейкеров».

«Зритель ща пошел нестрогий», — объяснил Шнуров интерес аудитории к подобным темам.

Стоит отметить, что автор высмеивал действия новоявленных супругов и их коллег по шоу-бизнесу завуалированно: в своем стихотворении он называл только поступки звезд, не упоминая их имен. Однако несложно было догадаться, что помимо молодоженов Шнуров имел в виду актера Алексея Панина и художника Петра Павленского , прибившего свои половые органы к каменной брусчатке на Красной площади в 2013 году.

Свадебное торжество Собчак и Богомолова состоялось в пятницу 13 сентября: чтобы соответствовать «несчастливой» дате, они прибыли ко дворцу бракосочетания на катафалке. Пугающая машина с надписью «Пока смерть не разлучит нас» колесила по Садовому кольцу с открытой задней дверью, где на месте гроба лежали эпатажные молодожены.

За явное несоблюдение правил дорожного движения полицейские оштрафовали водителя автомобиля, после чего Собчак высмеяла их в соцсети.

«А ГИБДД и правда мучает моих водителей: «Почему катафалк был открыт?» Спойлер: потому что мы дышим, — ответила бывший кандидат в президенты России, — Пока еще лежу и плохо вяжутся слова. И отдельное спасибо ДПС, которые оштрафовав, подарили нам уникальное сорокинское «ехали непристегнутые на месте гроба».

Помимо катафалка на свадьбе знаменитостей гости удивились наряду скульптора и модельера Андрея Бартенева , который был свидетелем на торжестве. Специально для этого события художник соорудил огромный костюм из воздушных шаров с женскими лицами.

«Это 19 свидетелей семейного счастья Ксении и Константина», — объяснил Бартенев, с трудом проходивший в громоздком одеянии в двери здания загса.

Следующим этапом праздника была фотосессия в центре столицы и возложение цветов к памятнику князю Владимиру.

«В Петербурге есть прекрасная традиция: молодожены возлагают цветы Медному Всаднику. И когда я спросила у мужа, а что принято у вас, в Москве? Он просто взял меня за руку, отвел к Владимиру и сказал: «Ложи сюда», — написала Собчак в инстаграме, спровоцировав волну комментариев с указанием на стилистическую ошибку.

Катафалк молодые сменили на карету и поехали на торжественный банкет. Войдя в помещение, Собчак и Богомолов страстно поцеловались и начали танцевать под песню Филиппа Киркорова «Снег».

После череды поздравлений от гостей и участия в программе мероприятия Собчак скрылась за кулисами. Через какое-то время она вышла на сцену в компании танцевальной группы, скинула пальто и, оставшись в откровенном корсете, принялась исполнять эротический танец с элементами стриптиза. Закончив представление, она пропела фразу «Войди в меня, войди в мои сны».

Позднее Собчак опубликовала в фейсбуке пост, в котором назвала свою свадьбу частью «деконструированного шапито» и «абсурдом в абсолюте». Журналистка похвалила своего мужа за режиссерские способности, благодаря которым свадьба получилась похожа на театральное представление.

«Концертный номер «Войди в меня» — это, по сути, уже такой декадентский театр», — объяснила Собчак.

По мнению телеведущей, жизнь похожа на представление, когда сложно понять, где находится грань между фантазией и реальностью.

«Это так у Оскара Уайльда. Не зря Богомолов так лихо переосмысливал писателя в своём идеальном «Идеальном муже», — сказала Собчак.

«Это тоже часть представления, часть деконструированного шапито. Пожалуй, Константин сделал свою самую уникальную (ибо сыграть все это вторым дублем или вторым составом уже невозможно) постановку», — резюмировала Собчак.

В конце она написала, что «смерть — это только начало», и отметила, что жить стоит только ради молодости, красоты и искусства.