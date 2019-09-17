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Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке 

Вести.Ru 2 часа назад
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
Фото: globallookpress.com
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Как пишет "Комсомольская правда", свои отношения они зарегистрировали в Москве, а отмечать будут в Санкт-Петербурге — родном городе невесты.
Торжество пройдет в особняке XVIII веке на Невском проспекте. Приглашены около 200 гостей. Большинство из них приедет из Москвы, поэтому молодожены оплатили друзьям дорогу и проживание в отеле. На невесте будет платье от известного московского бренда.
Роман Бондарчука и Андреевой начался три года назад. Зимой 2019 года Паулина появилась на одном из светских мероприятий с кольцом на безымянном пальце. После этого поползли слухи, что пара уже поженилась. Однако режиссер и актриса свои отношения не комментируют.
Со своей первой женой Светланой Федор развелся после 25 лет брака. У пары есть двое детей — сын Сергей и дочь Варвара. Недавно Светлана Бондарчук рассказывала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека", что решение о разводе далось им тяжело. Однако причиной стали вовсе не новые отношения, а "крутое пике", из которого пара не смогла выйти.
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Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Паулина Андреева , Светлана Бондарчук , Федор Бондарчук , Комсомольская правда , Москва , Санкт-Петербург
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