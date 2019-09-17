Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке

Как пишет "Комсомольская правда", свои отношения они зарегистрировали в Москве , а отмечать будут в Санкт-Петербурге — родном городе невесты.

Торжество пройдет в особняке XVIII веке на Невском проспекте. Приглашены около 200 гостей. Большинство из них приедет из Москвы, поэтому молодожены оплатили друзьям дорогу и проживание в отеле. На невесте будет платье от известного московского бренда.

Роман Бондарчука и Андреевой начался три года назад. Зимой 2019 года Паулина появилась на одном из светских мероприятий с кольцом на безымянном пальце. После этого поползли слухи, что пара уже поженилась. Однако режиссер и актриса свои отношения не комментируют.