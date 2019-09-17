Стало известно, когда Заворотнюк поставили диагноз

Стало известно, когда Заворотнюк поставили страшный диагноз

Актрисе Анастасии Заворотнюк диагноз "рак мозга" поставили еще весной этого года.

Как сообщает Starhit, в немецкой клинике Анастасия провела два месяца. Там ей сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. В конце июня она вернулась домой, в подмосковный поселок Крекшино.

Также известно, что Заворотнюк проходила курс химио— и лучевой терапии. Однако и они не дали результата, актриса чувствовала себя все хуже. Ее мучило высокое давление и головные боли. К ней домой постоянно приезжала скорая помощь. Рядом с ней были мама Валентина Борисовна и дочь Анна.

Сейчас Заворотнюк находится в частной клинике в Москве. На прошлой неделе врачи прекратили интенсивное лечение и подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. У Анастасии начались тяжелые осложнения — пневмония и полиорганная недостаточность.

Семья актрисы не комментирует состояние ее здоровья.