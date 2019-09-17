Стало известно, когда Заворотнюк поставили диагноз

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Стало известно, когда Заворотнюк поставили страшный диагноз 

Вести.Ru 51 минуту назад
Актрисе Анастасии Заворотнюк диагноз "рак мозга" поставили еще весной этого года.
Как сообщает Starhit, в немецкой клинике Анастасия провела два месяца. Там ей сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. В конце июня она вернулась домой, в подмосковный поселок Крекшино.
Также известно, что Заворотнюк проходила курс химио— и лучевой терапии. Однако и они не дали результата, актриса чувствовала себя все хуже. Ее мучило высокое давление и головные боли. К ней домой постоянно приезжала скорая помощь. Рядом с ней были мама Валентина Борисовна и дочь Анна.
Сейчас Заворотнюк находится в частной клинике в Москве. На прошлой неделе врачи прекратили интенсивное лечение и подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. У Анастасии начались тяжелые осложнения — пневмония и полиорганная недостаточность.
Семья актрисы не комментирует состояние ее здоровья.
Анастасии Заворотнюк замужем за известным фигуристом Петром Чернышевым. В октябре прошлого года у пары родилась дочь Мила. Также у Анастасии двое детей от предыдущего брака — 23-летняя Анна и 19-летний Майкл.
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Комментарии6
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев
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