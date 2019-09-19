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Полина Гагарина отменила выступление из-за болезни 

Teleprogramma.pro + ещё 3 52 минуты назад
Гагарина отменила выступление из-за болезни
Фото: КП/МИХАИЛ ФРОЛОВ
Поклонников Полины Гагариной обеспокоило ее состояние здоровья. Накануне певица обратилась к подписчикам в Instagram, сообщив о серьезном недомогании.
Как рассказала исполнительница, у нее разболелось горло. Она активно лечится, но петь, как обычно, пока не может. Поэтому ей придется отменить выступление на концерте MTV «Музыкант года: 2019».
«Берегите себя и не болейте!» — обратилась Гагарина к подписчикам в соцсети.
О болезни певицы сообщили также организаторы мероприятия.
Полина показала в своем блоге, как идет процесс лечения. На видео в «сториз» она запечатлена с маской ингалятора на лице. Подписчики оставили на страничке артистки сотни комментариев, в которых пожелали ей поскорее встать на ноги.
«Полиночка, выздоравливайте! Мы с тобой всегда, везде, и во всем!», «Выздоравливай скорее, Полюш. Ждем с нетерпением тебя здоровую», «Выздоравливай скорее. Голос у тебя всегда шикарный», — пишут фанаты.
Полина Гагарина отметила пятую годовщину свадьбы с фотографом Дмитрием Исхаковым. Но недавно в Сети появились слухи, что артистка увлечена Сергеем Лазаревым, с которым она много общается по работе. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, муж звезды не замедлил отреагировать на эти пересуды.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Полина Гагарина
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