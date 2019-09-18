Близкие Заворотнюк отказались от финансовой помощи

Ранее СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк находится в критическом состоянии в одной из московских клиник. Предположительно, ей поставлен диагноз рак мозга. Однако официальных комментариев от родственников о состоянии актрисы нет. Директор Заворотнюк Стас Христов заявил, что ему запрещено говорить о ее здоровье.

«Последние дни пытались найти общий язык с представителями Насти. Ее представители отказываются от помощи друзей и коллег. Говорят, что сами полностью в состоянии справиться с ситуацией. Помощь предлагали и в столице, и из регионов, организаторы концертов готовы были помочь. Остается только молиться», — заявил Андрей Загорский.

Он также подчеркнул, что «здесь даже прогнозы не нужны на будущее».

«Все прекрасно понимают все. Есть пример Жанны Фриске, и что в итоге? Сколько не надейся — исход будет один», — подчеркнул режиссер, призвав «не спекулировать на имени Насти».