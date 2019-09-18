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Близкие Заворотнюк отказались от финансовой помощи 

Рамблер + ещё 2 25 минут назад
Близкие Заворотнюк отказались от финансовой помощи
Фото: ТАСС / Елизавета Карпушкина
Продюсер и режиссер Андрей Загорский заявил, что звезде сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк готовы оказать любую поддержку друзья и коллеги, однако семья от нее отказалась. Об этом он рассказал изданию «Дни.ру».
Ранее СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк находится в критическом состоянии в одной из московских клиник. Предположительно, ей поставлен диагноз рак мозга. Однако официальных комментариев от родственников о состоянии актрисы нет. Директор Заворотнюк Стас Христов заявил, что ему запрещено говорить о ее здоровье.
«Последние дни пытались найти общий язык с представителями Насти. Ее представители отказываются от помощи друзей и коллег. Говорят, что сами полностью в состоянии справиться с ситуацией. Помощь предлагали и в столице, и из регионов, организаторы концертов готовы были помочь. Остается только молиться», — заявил Андрей Загорский.
Он также подчеркнул, что «здесь даже прогнозы не нужны на будущее».
«Все прекрасно понимают все. Есть пример Жанны Фриске, и что в итоге? Сколько не надейся — исход будет один», — подчеркнул режиссер, призвав «не спекулировать на имени Насти».
В свою очередь гражданский муж умершей от рака певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев ранее призвал родственников Заворотнюк сделать официальное заявление о ее состоянии, чтобы прекратить «сплетни и слухи».
Пользователи Сети утверждают, что нашли в соли стекло
Комментарии4
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Андрей Загорский
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