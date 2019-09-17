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Ургант в форме сантехника высмеял Собчак и Малахова 

Рамблер + ещё 2 31 минуту назад
Ургант в форме сантехника высмеял Собчак и Малахова
Фото: ТАСС
Иван Ургант в шоу «Вечерний Ургант» высмеял видеоролики Ксении Собчак и Андрея Малахова, на которых они разговаривают по телефону, лежа в ванных. Видео опубликовано на YouTube-канале «Вечернего Урганта».
Малахов подразнил Собчак «голым» видео с женой
В видеоролике Собчак, лежа в ванной, звонит Малахову, чтобы сообщить о поступившем ей предложении, которое изменит всю ее жизнь. Малахов, лежа в ванной с женой, говорит Ксении:
«Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты?».
В этот момент в ванной появляется Ургант, и призывает их заканчивать разговаривать по канализации, а то она засорится.
«А прочищать нечем, Алибасов все выпил», — добавляет шоумен.
Ролик иронизирует над двумя вышедшими ранее видео. На одном Собчак анонсирует свое появление на Первом канале. Название программы, которую она будет вести, не называется, но судя по звонку некоему «Андрюше» в промо, можно предположить, что экс-кандидат в президенты России станет новой ведущей шоу «Пусть говорят». После появления видео с Собчак Малахов записал ответное видео «из ванной».
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Шоу-бизнес
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