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«Исход один»: поклонников Заворотнюк готовят к худшему 

Рамблер + ещё 2 13 минут назад
Анастасия Заворотнюк умрет, заявил «Дням.ру» диджей и продюсер Андрей Загорский.
По данным СМИ, актриса больна раком, находится в реанимации с отеком мозга, пневмонией и полиорганной недостаточностью, частично парализованная, впавшая в кому, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Даже прогнозы не нужны, все прекрасно понимают все. Есть пример Жанны Фриске. И что в итоге? Сколько ни надейся, исход будет один», — заявил Андрей Загорский, автор книги о Диане Шурыгиной и фильма о Юлии Началовой.
Он выразил сожаление по этому поводу, призвал журналистов не спекулировать на трагедии Заворотнюк, а также рассказал, что представители актрисы отказываются от какой-либо помощи со стороны ее друзей и коллег, ссылаясь на свою способность справиться самостоятельно.
«Остается только молиться», — подытожил Загорский.
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Диана Шурыгина , Жанна Фриске , Андрей Загорский
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