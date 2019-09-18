«Исход один»: поклонников Заворотнюк готовят к худшему

По данным СМИ, актриса больна раком, находится в реанимации с отеком мозга, пневмонией и полиорганной недостаточностью, частично парализованная, впавшая в кому, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Даже прогнозы не нужны, все прекрасно понимают все. Есть пример Жанны Фриске. И что в итоге? Сколько ни надейся, исход будет один», — заявил Андрей Загорский, автор книги о Диане Шурыгиной и фильма о Юлии Началовой.

Он выразил сожаление по этому поводу, призвал журналистов не спекулировать на трагедии Заворотнюк, а также рассказал, что представители актрисы отказываются от какой-либо помощи со стороны ее друзей и коллег, ссылаясь на свою способность справиться самостоятельно.