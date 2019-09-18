«Исход один»: поклонников Заворотнюк готовят к худшему

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Исход будет один»: поклонников Заворотнюк призвали готовиться к худшему 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Продюсер и режиссер Андрей Загорский призвал поклонников и родственников находящейся в критическом состоянии из-за агрессивной опухоли мозга актрисы Анастасии Заворотнюк готовиться к худшему и не питать иллюзий по поводу возможности её чудесного исцеления.
Здесь даже прогнозы не нужны на будущее, все прекрасно понимают всё. Есть пример Жанны Фриске, и что в итоге? Сколько не надейся — исход будет один, — высказал своё мнение продюсер.
Он также добавил, что многие деятели культуры и шоу-бизнеса готовы протянуть руку помощи семье Заворотнюк и оказать материальную помощь, так как на лечение в частной клинике уходит много средств. При этом Загорский подчеркнул, что родственники актрисы категорически отвергают любую финансовую помощь, рассчитывая справиться своими силами.
Кроме того, Загорский призвал СМИ не делать из этой темы сенсаций. В качестве негативного примера от ажиотажа вокруг имени заболевшей звезды он напомнил о певице Юлии Началовой, которая скоропостижно скончалась от сепсиса в марте 2019 года, сообщает «Федеральное агентство новостей».
13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.
Практикующий анестезиолог-реаниматолог одной из ведущих федеральных больниц предположил, что у Анастасии Заворотнюк начался сепсис. По его словам, о начале заражения крови у звезды телесериала «Моя прекрасная няня» говорят осложнения в виде пневмонии и полиорганной недостаточности.
Ранее News.ru писал о том, что российский фигурист Пётр Чернышёв был замечен в одной из столичных клиник, где, предположительно, проходит лечение его жена — актриса Анастасия Заворотнюк, у которой врачи диагностировали глиобластому.
News.ru: последние новости
Почему звезды болеют раком мозга чаще других Почему звезды болеют раком мозга чаще других Отец Богомолова оценил катафалк на свадьбе сына Отец Богомолова оценил катафалк на свадьбе сына Шепелев напомнил семье Заворотнюк о своей ошибке с Жанной Фриске Шепелев напомнил семье Заворотнюк о своей ошибке с Жанной Фриске
Комментарии5
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , Андрей Загорский , Петр Чернышев , РИА ФАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США привели войска в боевую готовность
США привели войска в боевую готовность553
Считанные часы: модуль США готовится протаранить спутник РФ
Считанные часы: модуль США готовится протаранить спутник РФ109
Муж Заворотнюк замечен в одной из клиник столицы
Муж Заворотнюк замечен в одной из клиник столицы11
Извращенец заглянул под женскую юбку и умер
Извращенец заглянул под женскую юбку и умер40
Решена судьба чиновницы в «шоколаде»
Решена судьба чиновницы в «шоколаде»254
Видео
Решена судьба чиновницы в «шоколаде»
01:40
Решена судьба чиновницы в «шоколаде»
Политика
Муж Заворотнюк замечен в одной из клиник столицы
00:29
Муж Заворотнюк замечен в одной из клиник столицы
Шоу-бизнес Другое
«Исход один»: поклонников Заворотнюк готовят к худшему
00:29
«Исход один»: поклонников Заворотнюк готовят к худшему
Шоу-бизнес
Нарусову шокировала свадьба Собчак
03:07
Нарусову шокировала свадьба Собчак
Шоу-бизнес
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
00:36
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
Политика Происшествия
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
00:36
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
В мире Армия
Путин высказался о «ремонте выборной системы»
06:16
Путин высказался о «ремонте выборной системы»
Политика
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
02:35
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
В мире Политика
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
04:18
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
Армия
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
01:21
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение