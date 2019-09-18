«Исход один»: поклонников Заворотнюк готовят к худшему

«Исход будет один»: поклонников Заворотнюк призвали готовиться к худшему

Продюсер и режиссер Андрей Загорский призвал поклонников и родственников находящейся в критическом состоянии из-за агрессивной опухоли мозга актрисы Анастасии Заворотнюк готовиться к худшему и не питать иллюзий по поводу возможности её чудесного исцеления.

Здесь даже прогнозы не нужны на будущее, все прекрасно понимают всё. Есть пример Жанны Фриске, и что в итоге? Сколько не надейся — исход будет один, — высказал своё мнение продюсер.

Он также добавил, что многие деятели культуры и шоу-бизнеса готовы протянуть руку помощи семье Заворотнюк и оказать материальную помощь, так как на лечение в частной клинике уходит много средств. При этом Загорский подчеркнул, что родственники актрисы категорически отвергают любую финансовую помощь, рассчитывая справиться своими силами.

Кроме того, Загорский призвал СМИ не делать из этой темы сенсаций. В качестве негативного примера от ажиотажа вокруг имени заболевшей звезды он напомнил о певице Юлии Началовой, которая скоропостижно скончалась от сепсиса в марте 2019 года, сообщает «Федеральное агентство новостей».

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.

Практикующий анестезиолог-реаниматолог одной из ведущих федеральных больниц предположил, что у Анастасии Заворотнюк начался сепсис. По его словам, о начале заражения крови у звезды телесериала «Моя прекрасная няня» говорят осложнения в виде пневмонии и полиорганной недостаточности.