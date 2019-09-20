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Сообщение «дочери» Заворотнюк оказалось фейком 

Рамблер + ещё 22 26 минут назад
Фейковая дочь Анастасии Заворотнюк желает недоброжелателям захлебнуться, опровергает сбор денег и благодарит за поддержку в инстаграме.
23-летняя Анна — дочь Заворотнюк от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. В предпоследней публикации в своем инстаграме, три недели назад, актриса рассказывала, что Анна с подругой запустила бренд одежды и аксессуаров D8 Moscow. Там же Заворотнюк-старшая разместила ссылку на профиль дочери.
В инстаграме Анны Заворотнюк 232 публикации, главным образом — фото с ней самой с лаконичными подписями. Последнее было опубликовано 7 сентября без подписи. На профиль подписаны 60,8 тысячи человек.
Тем временем в аккаунте с 6,8 тысячи подписчиками, который якобы ведет Анна, подписи к снимкам более пространные. В них мнимая дочь артистки желает недоброжелателям захлебнуться «своей же смесью», опровергает, что семья ведет сбор денег, и благодарит друзей, коллег и поклонников за поддержку.
В августе «Тайны звезд» сообщили, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга, «Мэш» в середине сентября — что у нее отек мозга, пневмония и полиорганная недостаточность, она частично парализована, в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, «База» вчера — что в сознании и дышит самостоятельно, но ее состояние тяжелое.
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Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Анна Заворотнюк
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