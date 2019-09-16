Телеведущую «обнажили» в прямом эфире

Аргентинская телеведущая Сол Перес оказалась в полуголом виде во время прямого эфира с вручения премий работникам национального телевидения, сообщает издание Infobae . Обнажиться журналистке «помог» дизайнер Фабиан Медина Флорес.

На записи, опубликованной на сайте издания, запечатлено интервью Сол Перес для организаторов премии Martin Fierro Awards. В это время дизайнер приподнял подол платья 25-летней телеведущей, обнажив полностью ноги и девушки и продемонстрировав её нижнее бельё. Позже мужчина подчеркнул, что за наряд Перес схватился «без задней мысли».

«Я заметил, что подол платья попал на туфли и хотел помочь», — объяснил свой поступок Флорес.

Сама журналистка восприняла инцидент спокойно, однако отметила, что дизайнер мог раздеть её умышленно.