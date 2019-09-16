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Телеведущую «обнажили» в прямом эфире 

Рамблер 1 час назад
Телеведущую «обнажили» в прямом эфире
Фото: Рамблер
Аргентинская телеведущая Сол Перес оказалась в полуголом виде во время прямого эфира с вручения премий работникам национального телевидения, сообщает издание Infobae. Обнажиться журналистке «помог» дизайнер Фабиан Медина Флорес.
На записи, опубликованной на сайте издания, запечатлено интервью Сол Перес для организаторов премии Martin Fierro Awards. В это время дизайнер приподнял подол платья 25-летней телеведущей, обнажив полностью ноги и девушки и продемонстрировав её нижнее бельё. Позже мужчина подчеркнул, что за наряд Перес схватился «без задней мысли».
«Я заметил, что подол платья попал на туфли и хотел помочь», — объяснил свой поступок Флорес.
Сама журналистка восприняла инцидент спокойно, однако отметила, что дизайнер мог раздеть её умышленно.
Ранее обнажённое тело актрисы на сцене театра возмутило жителей Челябинска, которые отреагировали на постановку ярославского Театра драмы имени Фёдора Волкова «Восемь любящих женщин». Любителей театра возмутила голая актриса, принимавшая ванну на сцене. По данным 74.ru, покинули спектакль, назвав происходящее на сцене «не театром, а шоу для кабака».
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