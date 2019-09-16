Телеведущую «обнажили» в прямом эфире 

Аргентинская телеведущая Сол Перес оказалась в полуголом виде во время прямого эфира с вручения премий работникам национального телевидения, сообщает издание Infobae. Обнажиться журналистке «помог» дизайнер Фабиан Медина Флорес.
На записи, опубликованной на сайте издания, запечатлено интервью Сол Перес для организаторов премии Martin Fierro Awards. В это время дизайнер приподнял подол платья 25-летней телеведущей, обнажив полностью ноги и девушки и продемонстрировав её нижнее бельё. Позже мужчина подчеркнул, что за наряд Перес схватился «без задней мысли».
«Я заметил, что подол платья попал на туфли и хотел помочь», — объяснил свой поступок Флорес.
Сама журналистка восприняла инцидент спокойно, однако отметила, что дизайнер мог раздеть её умышленно.
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