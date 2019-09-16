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«Это проклятие»: Солнцев связал смерти актёров сериала «Моя прекрасная няня» 

Рамблер 1 час назад
Солнцев связал смерти актёров «Моей прекрасной няни»
Фото: Instagram
Шоумен Гоген Солнцев на своей странице в Instagram предположил, что смерти актёров популярного сериала «Моя прекрасная няня» связаны между собой. По его словам, возможно в трагедиях замешана мистика.
«Мне думается, что это какое — то просто проклятие сериала "Моя прекрасная няня". Сначала умерла Полищук, потом Назарова, теперь беда пришла к Заворотнюк», — отметил Солнцев (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Шоумен подчеркнул, что в ситуации с Заворотнюк «хочется просто молиться», а всех остальных актёров ситкома призвал к осторожности и посоветовал им тщательнее следить за своим здоровьем.
О тяжёлом недуге Анастасии Заворотнюк СМИ сообщили в августе 2019 года. По данным журналистов, у актрисы был диагностирован рак головного мозга. Сначала артистка лечилась в Польше, затем в Москве. В столичной клинике врачи заметили, что опухоль в мозгу Заворотнюк якобы начала метастазировать. На сегодняшний день ей нужна операция, которую она может не пережить. Позже стало известно, что артистку ввели в состояние медикаментозной комы. Медики решились на вынужденную меру, поскольку на фоне борьбы с раком мозга у артистки развилось ещё одно заболевание — воспаление лёгких. Врачи уверяют, что с осложнением ослабленный организм актрисы сам справиться не в силах. Примечательно, что окружение актрисы до сих пор продолжает опровергать информацию о её госпитализации. Например, директор Заворотнюк Станислав Христов сообщил журналистам, что получил ответ от артистки на просьбу прокомментировать её нахождение в больнице. Актриса якобы прислала ему SMS-сообщение со словами «Бред, отстань».
Просто попробуйте: в Швеции заговорили о людоедстве
Комментарии2
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Гоген Солнцев
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