Солнцев связал смерти актёров «Моей прекрасной няни»

«Это проклятие»: Солнцев связал смерти актёров сериала «Моя прекрасная няня»

Шоумен Гоген Солнцев на своей странице в Instagram предположил, что смерти актёров популярного сериала «Моя прекрасная няня» связаны между собой. По его словам, возможно в трагедиях замешана мистика.

«Мне думается, что это какое — то просто проклятие сериала "Моя прекрасная няня". Сначала умерла Полищук, потом Назарова, теперь беда пришла к Заворотнюк», — отметил Солнцев (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Шоумен подчеркнул, что в ситуации с Заворотнюк «хочется просто молиться», а всех остальных актёров ситкома призвал к осторожности и посоветовал им тщательнее следить за своим здоровьем.

О тяжёлом недуге Анастасии Заворотнюк СМИ сообщили в августе 2019 года. По данным журналистов, у актрисы был диагностирован рак головного мозга. Сначала артистка лечилась в Польше, затем в Москве. В столичной клинике врачи заметили, что опухоль в мозгу Заворотнюк якобы начала метастазировать. На сегодняшний день ей нужна операция, которую она может не пережить. Позже стало известно, что артистку ввели в состояние медикаментозной комы. Медики решились на вынужденную меру, поскольку на фоне борьбы с раком мозга у артистки развилось ещё одно заболевание — воспаление лёгких. Врачи уверяют, что с осложнением ослабленный организм актрисы сам справиться не в силах. Примечательно, что окружение актрисы до сих пор продолжает опровергать информацию о её госпитализации. Например, директор Заворотнюк Станислав Христов сообщил журналистам, что получил ответ от артистки на просьбу прокомментировать её нахождение в больнице. Актриса якобы прислала ему SMS-сообщение со словами «Бред, отстань».