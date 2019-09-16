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Серябкина ответила на выпады Наргиз 

Рамблер 1 час назад
Серябкина ответила на выпады Наргиз
Фото: РИА Новости
Певица Ольга Серябкина, обвиненная певицей Нагиз в «выживании» артистов из продюсерского центра Максима Фадеева, появилась на концерте в футболке с надписью Big Boss и иронично ответила на вопросы. Об этом сообщает издание Super.
Ранее поссорившаяся с продюсером Максимом Фадеевым певица Наргиз заявила в интервью на YouTube-канале «А поговорить?», что его лейблом управляет бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина.
Серябкина появилась на концерте «Партийная зона» в футболке с принтом Big Boss. И ответила на вопрос ведущего«Муз-ТВ» Георгия Иващенко является ли такой выбор одежды подтверждением того, что она действительно тайно управляет лейблом Фадеева.
«Конечно! Тогда то, что вы ведете эфиры на «Муз–ТВ» уже много лет, наверное, должно говорить о том, что вы в каких-то особенных отношениях с начальством?» — заявила певица.
От дальнейших комментариев, по информации издания, Серябкина отказалась, призвав «дать ей спокойно жить».
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Георгий Иващенко , Ольга Серябкина
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