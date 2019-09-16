Бывший муж Заворотнюк: «Мне сообщили, что Настя сделала аборт»

Первый муж Анастасии Завортнюк Олаф Шварцкопф рассказал о причинах расставания с ней. К этому, по его словам, привела потеря ребёнка. Мужчина думал, что у его избранницы случился выкидыш, пара развелась.

Настя сказала мне, что случился выкидыш. А после мне сообщили, что она сделала аборт. Где правда, я теперь уже и не знаю. В любом случае общего ребенка нам Бог не дал, — сказал Олаф в эфире программы «Ты не проверишь!».

Пара познакомилась, когда Анастасии было 22 года, а Олафу — 34. В браке они прожили год. После расставания Заворотнюк переехала в Москву и снова вышла замуж — за бизнесмена Дмитрия Стрюкова. У них родилось двое детей. С 2008 года артистка состоит в браке за фигуристом Петром Чернышёвым . В октябре 2018 года благодаря процедуре ЭКО у них родилась дочь Мила.

Новости о плохом состоянии актрисы обсуждают уже не первый день. В семье Заворотнюк ситуацию не комментируют. По версии СМИ, у неё развилась опухоль мозга из-за гормональной терапии, предшествовавшей ЭКО.

Об ухудшении её здоровья стало известно 13 сентября. СМИ сообщали, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник с отёком мозга. 15 сентября пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По некоторым данным, у Заворотнюк развились пневмония и полиорганная недостаточность.