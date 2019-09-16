Приходько выходит из партии ради сцены

Украинская певица Анастасия Приходько объявила о выходе из партии «Батькивщина».
«Наши отношения с партией "Батькивщина" подошли к концу!», — написала артистка в Instagram.
Приходько заявила, что планирует вернуться на сцену, и поблагодарила главу партии Юлию Тимошенко за опыт, дружбу и поддержку.
Напомним, Анастасия Приходько баллотировалась в Верховную раду по мажоритарному округу в Винницкой области, однако eй не удалось преодолеть барьер в 5% голосов.
В феврале в интервью телеканалу NewsOne Анастасия Приходько призналась, что стыдится своего участия в конкурсе «Евровидение» от России.