Приходько выходит из партии ради сцены

Приходько покинула партию Тимошенко

Украинская певица Анастасия Приходько объявила о выходе из партии «Батькивщина».

«Наши отношения с партией "Батькивщина" подошли к концу!», — написала артистка в Instagram.

Приходько заявила, что планирует вернуться на сцену, и поблагодарила главу партии Юлию Тимошенко за опыт, дружбу и поддержку.

Напомним, Анастасия Приходько баллотировалась в Верховную раду по мажоритарному округу в Винницкой области, однако eй не удалось преодолеть барьер в 5% голосов.

В феврале в интервью телеканалу NewsOne Анастасия Приходько призналась, что стыдится своего участия в конкурсе «Евровидение» от России.