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Приходько покинула партию Тимошенко 

Рамблер + ещё 5 19 минут назад
Приходько выходит из партии ради сцены
Фото: Instagram
Украинская певица Анастасия Приходько объявила о выходе из партии «Батькивщина».
«Наши отношения с партией "Батькивщина" подошли к концу!», — написала артистка в Instagram.
Приходько заявила, что планирует вернуться на сцену, и поблагодарила главу партии Юлию Тимошенко за опыт, дружбу и поддержку.
Напомним, Анастасия Приходько баллотировалась в Верховную раду по мажоритарному округу в Винницкой области, однако eй не удалось преодолеть барьер в 5% голосов.
В феврале в интервью телеканалу NewsOne Анастасия Приходько призналась, что стыдится своего участия в конкурсе «Евровидение» от России.
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Шоу-бизнес , Украина , Юлия Тимошенко , Анастасия Приходько , Верховная Рада
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