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Певица Приходько выходит из партии Тимошенко и возвращается на сцену 

News.ru + ещё 2 29 минут назад
Приходько выходит из партии ради сцены
Фото: Instagram
Выпускница «Фабрики звёзд», представлявшая Россию на конкурсе Евровидение, певица Анастасия Приходько решила выйти из партии «Батькивщина», чтобы вернуться на сцену.
Наши отношения с партией «Батькивщина» подошли к концу, — написала артистка в Instagram.
Она поблагодарила лидера партии Юлию Тимошенко за дружбу и поддержку.
Приходько на парламентских выборах представляла партию «Батькивщина», однако ей не удалось набрать необходимого количества голосов для того, чтобы попасть в парламент страны.
Как писал News.ru, партия «Слуга народа» одержала победу на внеочередных выборах в парламент Украины, набрав 43,16% голосов. В Верховную раду также прошли «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,05%), «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,18%), «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко (8,10%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (5,82%).
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