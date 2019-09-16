Билан переоделся в пожарного и потушил лесные пожары

После случившегося недавно инцидента в Самаре российский певец Дмитрий Билан , судя по всему, желает реабилитироваться. Он принимает активное участие в общественной жизни. В понедельник, 16 сентября, артист решил принять участие в тушении лесных пожаров, о чем написал на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial) 16 Сен 2019 в 4:57 PDT На кадрах видно, что Дмитрий Билан переоделся в защитную форму и примерил на себя желтую каску. В руках артист держит пожарный насос, из которого поливает пеной тлеющие корни деревьев.

В дополнении к опубликованному видео Билан подписал пост следующими словами:

"Сегодня о действительно важном! Я счастлив быть частью команды!".

Также артист добавил хэштеги со словами "добровольные лесные пожары", "билан перезагрузка". Стоит отметить, что многие подписчики положительно восприняли поступок Билана, поддержав его и высказав мнение о том, что гордятся его делами.

Ранее артист принял участие в популярном международном песенном конкурсе, куда заявился с оголенным торсом, на который был нанесен боди-арт в виде горящих лесов.

Судя по всему, Билан принял участие в движении волонтеров, которое проходит под эгидой Greenpeace.