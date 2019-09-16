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«Оставьте семью в покое»: актриса Прокофьева из «Моей прекрасной няни» — о болезни Заворотнюк 

360tv.ru 1 час назад
Прокофьева посоветовала оставить в покое семью Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Семья Анастасии Заворотнюк не хочет публично говорить о болезни актрисы. Ее коллега по сериалу «Моя прекрасная няня» и актриса Ольга Прокофьева в беседе с «360» посоветовала оставить родных в покое.
Могу сказать только одно — постарайтесь оставить семью в покое. Она не хочет ничего афишировать, не делайте семье больно. Если бы она (семья — прим. ред.) хотела, она бы все рассказала. У них политика, как у родных Веры Глагольевой, — они хотят оставить все внутри семьи — Ольга Прокофьева.
На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк в тяжелом состоянии была доставлена в одну из московских клиник. По неподтвержденным данным, у нее диагностировали последнюю стадию рака мозга. Она введена в искусственную кому и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Ее представитель Станислав Христов сначала опроверг все новости о болезни актрисы. Однако потом заявил, что ему запрещено давать какие-либо комментарии на этот счет. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал, что врачи нашли у Заворотнюк опухоль мозга, перед которой они бессильны.
В качестве возможной причины начала болезни медики называют процедуру ЭКО, которую предположительно прошла Анастасия Заворотнюк для рождения третьего ребенка — дочери Милы Чернышевой.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин , Ольга Прокофьева
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