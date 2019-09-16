Отец Фриске дал совет родственникам Заворотнюк

Отец скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске Владимир Фриске вспомнил, что его дочь до последнего хотела быть рядом с со своим сыном. В интервью Teleprogramma.pro он призвал родственников актрисы Анастасии Заворотнюк привезти к ней в больницу маленькую дочь.

В августе СМИ сообщили, что Заворотнюк тяжело больна. 13 сентября состояние звезды «Моей прекрасной няни» резко ухудшилось, у нее начался отек мозга. При этом Заворотнюк поставили тот же диагноз, что и умершей в 2015 году певице Жанне Фриске.

«Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима. Все дни, что отведены Насте, надо быть рядом с ней. Даже если она без сознания, то чувствует, что близкие сейчас рядом и любят ее. Моя Жанночка чувствовала это. Когда мы подходили к ней, брали за руку, то пульс у нее всегда учащался», — рассказал Владимир Фриске

Он также посоветовал почаще привозить к Заворотнюк ее младшую дочь.

«Жанна хотела до последнего вздоха быть рядом с Платоном. И думаю, это правильно. Если есть такая возможность и позволяет ситуация, пусть почаще привозят Настеньке дочку. Это важно, поверьте», — подчеркнул он.