Отец Фриске дал совет родственникам Заворотнюк 

Отец скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске Владимир Фриске вспомнил, что его дочь до последнего хотела быть рядом с со своим сыном. В интервью Teleprogramma.pro он призвал родственников актрисы Анастасии Заворотнюк привезти к ней в больницу маленькую дочь.
В августе СМИ сообщили, что Заворотнюк тяжело больна. 13 сентября состояние звезды «Моей прекрасной няни» резко ухудшилось, у нее начался отек мозга. При этом Заворотнюк поставили тот же диагноз, что и умершей в 2015 году певице Жанне Фриске.
«Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима. Все дни, что отведены Насте, надо быть рядом с ней. Даже если она без сознания, то чувствует, что близкие сейчас рядом и любят ее. Моя Жанночка чувствовала это. Когда мы подходили к ней, брали за руку, то пульс у нее всегда учащался», — рассказал Владимир Фриске
Он также посоветовал почаще привозить к Заворотнюк ее младшую дочь.
«Жанна хотела до последнего вздоха быть рядом с Платоном. И думаю, это правильно. Если есть такая возможность и позволяет ситуация, пусть почаще привозят Настеньке дочку. Это важно, поверьте», — подчеркнул он.
Весной стало известно о появлении первенца у Анастасии Заворотнюк и ее мужа, фигуриста Петра Чернышева. По словам актрисы, дочь родилась еще осенью 2018 года, однако родителям удалось сохранить это в тайне. По данным «Комсомольской правды», актриса отметила, что двое ее старших детей рады появлению сестрички и с удовольствием проводят с ней все свободное время.