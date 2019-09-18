Буланова устала жить с бывшим мужем

Певица Татьяна Буланова разговоре с корреспондентом Дни.ру заявила, то устала жить с экс-супругом футболистом Владиславом Радимовым под одной крышей. Спортсмен уже несколько лет после развода зарекается съехать из квартиры артистки, но всякий раз не выполняет обещание.

Брак Булановой с Радимовым распался в 2016 году после 11 лет совместной жизни. Поле развода певица заявила СМИ, что у неё с экс-супругом «особые отношения», поэтому они пока продолжают жить вместе. Однако уже тогда артистка надеялась, что футболист скоро съедет из её квартиры.

Почти три года спустя ситуация в семье Булановой не изменилась. Певица пожаловалась журналистам на бывшего мужа на музыкальном фестивале «Бархатный сезон» в Сочи.

«Он мне ставит какие-то сроки, когда съедет, но все еще остается со мной», — посетовала артистка.

Буланова подчеркнула, что уже давно не готовит Радимову еду, но вынуждена мыть за ним грязную посуду.

«Терпеть не могу грязные тарелки в раковине. Это меня напрягает, и я все думаю, когда же он уже меня оставит!?», — заявила певица.

Буланова также рассказала жизни своих детей: 26-летний Александр учится в университете технологии питания, работает бариста в кафе, но мечтает стать музыкантом, а 12-летний Никита посещает вокальную школу и мечтает играть на синтезаторе. О футбольной карьере сын певицы и спортсмена, по её словам, даже не помышляет.