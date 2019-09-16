Собчак подарили сертификат в элитный роддом

«Когда-нибудь воспользуюсь»: Ксении Собчак на свадьбу подарили сертификат в элитный роддом

Телеведущая вышла замуж в пятницу, 13-го сентября.

Ксения Собчак и Константин Богомолов устроили такую свадьбу, что про нее говорят уже четвертый день.

На следующее после торжества утро Ксения показала в Instagram, сколько подарков получили от 300 гостей — целую комнату коробок и пакетов, и приступила с супругом к их распаковке.

Незадолго до свадьбы в Сети появились слухи, что Ксения ждет второго ребенка, теперь она окончательно развеяла все домыслы: «Пока мне не надо, но когда-нибудь, тьфу-тьфу-тьфу, обязательно воспользуюсь», — сказала телеведущая о подарке.

Напомним, Собчак и Богомолов поженились всего через год после судьбоносной встречи. Познакомились они пять лет назад в эфире программы на радио. Тогда, по признанию Ксении, во время интервью Константин показался ей очень умным, но ужасно скучным. Но встреча в сентябре перевернула их жизни и привела в загс и к алтарю.