Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» умер от рака 

Teleprogramma.pro + ещё 9 1 час назад
Звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» умер от рака
Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ, 90210»
На протяжении года актеру сразу нескольких популярных сериалов «Беверли-Хиллз, 90210», «Американский пирог 2», «Парк юрского периода: Затерянный мир», удавалось скрывать болезнь.
49-летний Брайан Терк до последнего надеялся на чудо и излечение от онкологии. Однако летом 2018-го о страшном диагнозе врачей узнали все его друзья и коллеги.
Более того, они даже организовали специальный фонд помощи, чтобы спасти Терка, однако вылечить его так и не удалось…
О кончине Брайана сообщила его жена 16 сентября. У актера остался восьмилетний ребенок.
Просто попробуйте: в Швеции заговорили о людоедстве
Teleprogramma.pro: последние новости
«Много надо успеть»: Басков показал пророческое видео с Анастасией Заворотнюк «Много надо успеть»: Басков показал пророческое видео с Анастасией Заворотнюк Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО из-за возраста Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО из-за возраста Близкие Юлии Началовой вступили в права наследства Близкие Юлии Началовой вступили в права наследства
Шоу-бизнес , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД
В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД93
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым729
Сердюков и Васильева завели троих детей
Сердюков и Васильева завели троих детей40
«Все плохо»: Разина попросили молчать о Заворотнюк
«Все плохо»: Разина попросили молчать о Заворотнюк19
Унесенный на парашюте россиянин погиб в Турции
Унесенный на парашюте россиянин погиб в Турции1
Видео
Сердюков и Васильева завели троих детей
00:28
Сердюков и Васильева завели троих детей
Общество Другое
Унесенный на парашюте россиянин погиб в Турции
00:27
Унесенный на парашюте россиянин погиб в Турции
Происшествия
Почему в самолетах не выдают парашют
03:42
Почему в самолетах не выдают парашют
Наука и техника
Собчак продемонстрировала подарки
00:47
Собчак продемонстрировала подарки
Шоу-бизнес
Путин и Эрдоган совместно помолчали
04:51
Путин и Эрдоган совместно помолчали
Политика Ближний Восток
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
01:12
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
В мире Конфликты
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
02:19
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
Шоу-бизнес
В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД
02:26
В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД
В мире
Стало известно «приданое» Собчак
04:17
Стало известно «приданое» Собчак
Шоу-бизнес
Российский олигарх поспорил с Путиным
06:16
Российский олигарх поспорил с Путиным
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение