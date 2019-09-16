Принс едва не избил Шинейд О'Коннор

Певица Шинейд О'Коннор призналась, что её едва не избил Принс

Ирландская певица Шинейд О’Коннор, сменившая имя на Шухаду Давитт, рассказала о странной встрече с американским исполнителем Принсем. Благодаря песне музыканта Nothing Compares 2 U артистка прославилась на весь мир.

Мы встречались однажды, но мы не поладили. На самом деле это был очень пугающий опыт: однажды вечером он позвал меня к себе домой, и я по глупости пошла одна, — призналась музыкант.

По словам исполнительницы, Принсу было неловко из-за того, что она не была его протеже. Он попросил О’Коннор не ругаться в интервью, на что та ответила отказом, так как «ирландцы много ругаются». В результате Шинейд пришлось выбежать из дома и прятаться за деревом. Когда Принс нашёл её, то стал пытаться ударить. Певица считает, что в тот момент он мог находиться под воздействием наркотиков.

Тело 57-летнего Принса было найдено в его доме в Миннесоте 21 апреля 2016 года. Экспертиза показала, что в организме музыканта оказалась чрезмерная доза мощного болеутоляющего фентанила. Его родственники обвинили в смерти врача исполнителя.