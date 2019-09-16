Принцесса Шарлотта рассекретила «положение» Кейт Миддлтон

Одна из помощниц учителей в школе имени Томаса Баттерси, где учится наследница принца Уильяма и Кейт Миддлтон , четырехлетняя Шарлотта, рассказала британскому изданию New Idea о том, что герцогиня снова беременна. Об этом девочка недавно взволнованно рассказала своим сверстникам. Она уверена, что скоро у нее родится сестренка.

Напомним, что малышка пошла на учебу в начале сентября. В том же заведении учится и ее старший брат, шестилетний Джордж. Там она занимается французским языком, компьютерной грамотой, счетом и многими другими дисциплинами. Отметим, что около года назад у ее родителей родился третий ребенок — принц Луи.