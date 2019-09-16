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Принцесса Шарлотта рассекретила «положение» Кейт Миддлтон 

WomanHit.ru + ещё 3 1 час назад
Принцесса Шарлотта рассекретила «положение» Кейт Миддлтон
Фото: Instagram
Одна из помощниц учителей в школе имени Томаса Баттерси, где учится наследница принца Уильяма и Кейт Миддлтон, четырехлетняя Шарлотта, рассказала британскому изданию New Idea о том, что герцогиня снова беременна. Об этом девочка недавно взволнованно рассказала своим сверстникам. Она уверена, что скоро у нее родится сестренка.
Напомним, что малышка пошла на учебу в начале сентября. В том же заведении учится и ее старший брат, шестилетний Джордж. Там она занимается французским языком, компьютерной грамотой, счетом и многими другими дисциплинами. Отметим, что около года назад у ее родителей родился третий ребенок — принц Луи.
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Шоу-бизнес , Кейт Миддлтон
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