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У Заворотнюк началась пневмония 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
У Заворотнюк началась пневмония
Фото: Instagram
Актриса Анастасия Заворотнюк в коме, на фоне искусственной вентиляции легких у нее развились полиорганная недостаточность и пневмония, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее СМИ сообщили, что у звезды «Моей прекрасной няни» обнаружили опухоль мозга. 13 сентября стало известно, что состояние актрисы резко ухудшилось, она была введена в искусственную кому и подключена к аппарату искусственного дыхания.
По данным Telegram-канала, у Заворотнюк развилась пневмония, как осложнение из-за аппарата искусственной вентиляции лёгких.
Издание напомнило, что московская клиника, где лежит актриса, прервала её интенсивную терапию.
Муж актрисы, фигурист Петр Чернышев и ее мама ежедневно дежурят у постели Анастасии Заворотнюк, отмечает Telegram-канал.
Официальных комментариев о состоянии артистки пока нет. Ранее ее представитель Стас Христов заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК, что ему запретили давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Григорий Березкин , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , РБК
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