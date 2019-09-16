У Заворотнюк началась пневмония

Актриса Анастасия Заворотнюк в коме, на фоне искусственной вентиляции легких у нее развились полиорганная недостаточность и пневмония, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее СМИ сообщили, что у звезды «Моей прекрасной няни» обнаружили опухоль мозга. 13 сентября стало известно, что состояние актрисы резко ухудшилось, она была введена в искусственную кому и подключена к аппарату искусственного дыхания.

По данным Telegram-канала, у Заворотнюк развилась пневмония, как осложнение из-за аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Издание напомнило, что московская клиника, где лежит актриса, прервала её интенсивную терапию.

Муж актрисы, фигурист Петр Чернышев и ее мама ежедневно дежурят у постели Анастасии Заворотнюк, отмечает Telegram-канал.