Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО из-за возраста

Врачи уговаривали Анастасию Заворотнюк не прибегать к процедуре ЭКО в 47 лет. Об этом рассказала сама Заворотнюк в передаче «Однажды» на НТВ, до того, как стало известно о ее диагнозе. Звезда вспомнила, что вместе с Петром они решились завести ребенка спустя 10 лет совместной жизни. Когда медики услышали о желании звездной пары, они попытались отговорить их от такого шага, но Анастасия и Петр настояли.

«Мы понимали все сложные моменты и какие-то риски. И это было непросто, но это был наш осознанный шаг. Было очень волнительно, как все сложится, все ли будет удачно. Я была уверена, что мы как-нибудь вдвоем справимся», — смело рассказывала актриса.

Сейчас же многие поклонники считают, что именно эта процедура, предшествующая ей гормональная терапия, стала причиной заболевания Анастасии. Многие проводят параллель между Заворотнюк и Фриске, которая также прибегала к процедуре искусственного оплодотворения, а затем умерла от глиобластомы.

Напомним, не так давно стало известно о том, что у актрисы «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк диагностировали рак. Супругу Петра Чернышева спешно перевезли из Польши в Москву, где звезда находилась на лечении. Сейчас прогнозы по поводу состояния артистки неутешительные.