Видео из клиники, где лежит Заворотнюк, попало в Сеть

Российский фигурист Пётр Чернышев был замечен в одной из столичных клиник, где предположительно проходит лечение его жена, актриса Анастасия Заворотнюк , у которой врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга — глиобластому.

По словам очевидцев, заснявших спортсмена на видео, он был одет в джинсы, спортивную куртку и кепку, скрывающую лицо. Всё было сделано для того, чтобы не привлечь внимание к его персоне, сообщает «Москва 24».

Отмечается, что Чернышев пришёл навестить свою жену, 48-летнюю Анастасию Заворотнюк, которая в настоящее время находится в состоянии глубокой комы. Некоторое время назад возле этой клиники была замечена и старшая дочь звезды телесериала «Моя прекрасная няня» от первого брака.

При этом официальный представитель актрисы Стас Христов заявил, что ему больше нельзя говорить о её здоровье.

Несмотря на то, что семья Заворотнюк отказывается давать какие-либо комментарии о состоянии здоровья актрисы, никаких подтверждений появляющейся в СМИ информации на данный момент нет. При этом всё больше фактов указывает на то, что, к сожалению, артистка действительно тяжело больна.

13 сентября актриса попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи у неё диагностировали злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней актрисы возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.

Практикующий анестезиолог-реаниматолог одной из ведущих федеральных больниц предположил, что у актрисы Анастасии Заворотнюк, находящейся в крайне тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы, начался сепсис. По его словам, о начале заражения крови у звезды телесериала «Моя прекрасная няня» говорят осложнения в виде пневмонии и полиорганной недостаточности.