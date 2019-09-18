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Видео из клиники, где лежит Заворотнюк, попало в Сеть 

News.ru + ещё 15 6 минут назад
Российский фигурист Пётр Чернышев был замечен в одной из столичных клиник, где предположительно проходит лечение его жена, актриса Анастасия Заворотнюк, у которой врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга — глиобластому.
По словам очевидцев, заснявших спортсмена на видео, он был одет в джинсы, спортивную куртку и кепку, скрывающую лицо. Всё было сделано для того, чтобы не привлечь внимание к его персоне, сообщает «Москва 24».
Отмечается, что Чернышев пришёл навестить свою жену, 48-летнюю Анастасию Заворотнюк, которая в настоящее время находится в состоянии глубокой комы. Некоторое время назад возле этой клиники была замечена и старшая дочь звезды телесериала «Моя прекрасная няня» от первого брака.
При этом официальный представитель актрисы Стас Христов заявил, что ему больше нельзя говорить о её здоровье.
Несмотря на то, что семья Заворотнюк отказывается давать какие-либо комментарии о состоянии здоровья актрисы, никаких подтверждений появляющейся в СМИ информации на данный момент нет. При этом всё больше фактов указывает на то, что, к сожалению, артистка действительно тяжело больна.
13 сентября актриса попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи у неё диагностировали злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней актрисы возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.
Практикующий анестезиолог-реаниматолог одной из ведущих федеральных больниц предположил, что у актрисы Анастасии Заворотнюк, находящейся в крайне тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы, начался сепсис. По его словам, о начале заражения крови у звезды телесериала «Моя прекрасная няня» говорят осложнения в виде пневмонии и полиорганной недостаточности.
Ранее News.ru писал о том, что руководитель Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, находящийся в дружеских отношениях с актрисой Анастасией Заворотнюк, попросил россиян не думать о плохом и помолиться за её здоровье.
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Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Николай Цискаридзе , Петр Чернышев
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