Муж Заворотнюк замечен в одной из клиник столицы

Мужа Заворотнюк заметили в одной из клиник столицы

По данным прессы, супруга фигуриста больна раком, находится в реанимации одной из больниц Москвы с отеком мозга, пневмонией и полиорганной недостаточностью, частично парализованная, впавшая в кому, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких.

Согласно сведениям «Москвы 24», не ранее чем вчера днем Петр Чернышев был замечен внутри одной из клиник в столице. На видеозаписи низкого качества, которую обнародовал канал, похожий на Чернышева мужчина пересекает помещение, напоминающее больничный вестибюль.

Мужчина одет в повседневную удобную одежду — свободные бежевые брюки и серую толстовку. При этом в помещении на его голове — бейсболка.

В понедельник «Мэш» сообщил, что в клинике Заворотнюк навестила ее старшая дочь. На видео, которое опубликовал телеграм-канал, 23-летняя Анна запечатлена на улице с красным воздушным шаром в форме сердца в руках.