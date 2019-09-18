Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужа Заворотнюк заметили в одной из клиник столицы 

Рамблер + ещё 18 14 минут назад
Петр Чернышев навестил Анастасию Заворотнюк в больнице и попал на видео. Запись опубликовал канал «Москва 24».
По данным прессы, супруга фигуриста больна раком, находится в реанимации одной из больниц Москвы с отеком мозга, пневмонией и полиорганной недостаточностью, частично парализованная, впавшая в кому, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких.
Согласно сведениям «Москвы 24», не ранее чем вчера днем Петр Чернышев был замечен внутри одной из клиник в столице. На видеозаписи низкого качества, которую обнародовал канал, похожий на Чернышева мужчина пересекает помещение, напоминающее больничный вестибюль.
Мужчина одет в повседневную удобную одежду — свободные бежевые брюки и серую толстовку. При этом в помещении на его голове — бейсболка.
В понедельник «Мэш» сообщил, что в клинике Заворотнюк навестила ее старшая дочь. На видео, которое опубликовал телеграм-канал, 23-летняя Анна запечатлена на улице с красным воздушным шаром в форме сердца в руках.
Комментарии11
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США привели войска в боевую готовность
США привели войска в боевую готовность
Эстония пытается усилить себя Путиным
Эстония пытается усилить себя Путиным14
Считанные часы: модуль США готовится протаранить спутник РФ
Считанные часы: модуль США готовится протаранить спутник РФ112
Россия разработала ракету недостижимой дальности
Россия разработала ракету недостижимой дальности
Извращенец заглянул под женскую юбку и умер
Извращенец заглянул под женскую юбку и умер44
Видео
Решена судьба чиновницы в «шоколаде»
01:40
Решена судьба чиновницы в «шоколаде»
Политика
Муж Заворотнюк замечен в одной из клиник столицы
00:29
Муж Заворотнюк замечен в одной из клиник столицы
Шоу-бизнес Другое
«Исход один»: поклонников Заворотнюк готовят к худшему
00:29
«Исход один»: поклонников Заворотнюк готовят к худшему
Шоу-бизнес
Нарусову шокировала свадьба Собчак
03:07
Нарусову шокировала свадьба Собчак
Шоу-бизнес
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
00:36
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
Политика Происшествия
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
00:36
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
В мире Армия
Путин высказался о «ремонте выборной системы»
06:16
Путин высказался о «ремонте выборной системы»
Политика
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
02:35
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
В мире Политика
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
04:18
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
Армия
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
01:21
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение