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Джеки Чан по-русски признался в любви России и поблагодарил поклонников 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Китайский актер Джеки Чан по-русски признался в любви своим фанатам из России и русскоязычных стран. В интервью Центральному телевидению Китая он также пожелал, чтобы дружба между КНР и Россией длилась вечно.
"Хотел поздороваться со своими друзьями и поклонниками из русскоязычных стран и регионов. Недавно я должен был отправиться в Россию, чтобы встретиться с вами. Однако по некоторым причинам, к большому сожалению, я не смог прилететь", — сообщил актер. "Прошу прощения", — сказал он по-русски.
Как отметил Джеки Чан, российские фанаты часто признаются ему в любви в социальных сетях, и он благодарит их за многолетнюю поддержку. "Я вас люблю", — с улыбкой вновь перешёл он на русский.
"В этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Поздравляю! Дружба между КНР и РФ будет длиться всегда", — резюмировал он, скрепив руки перед собой в рукопожатии.
Джеки Чан не смог приехать в Россию на премьеру российско-китайского фильма "Тайна печати дракона". В создании кинокартины были задействованы кинематографисты России, Китая, Европы и США. Согласно сюжету, английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России, путь приводит его в Китай.
Джеки Чан уже приезжал в Россию в 2012 году в рамках мирового турне в поддержку своего фильма "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак", а также в 2016 году, когда принимал участие в церемонии открытия фестиваля китайского кино. Он снялся в главных ролях более чем в 100 фильмах и является одним из наиболее знаменитых азиатских актеров в мире.
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Шоу-бизнес , Видео , Другое , Джонатан Грин , Джеки Чан , Китай
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