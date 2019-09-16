Джеки Чан по-русски извинился перед поклонниками 

Актер Джеки Чан извинился по-русски перед поклонниками за то, что не сможет приехать в Москву на премьеру фильма «Тайна печати дракона». Об этом со ссылкой на интервью артиста Центральному телевидению Китая сообщает ТАСС.
«Хотел поздороваться со своими друзьями и поклонниками из русскоязычных стран и регионов. Недавно я должен был отправиться в Россию, чтобы встретиться с вами. Однако по некоторым причинам, к большому сожалению, я не смог прилететь», — заявил актер и сказал по-русски — «прошу прощения».
Он также поблагодарил своих русскоязычных фанатов за многолетнюю поддержку и вновь перешел на русский.
«Я вас люблю», — сказал по-русски Джеки Чан.
По данным РИА Новости, «Тайна печати дракона» — вторая часть франшизы режиссера Олега Степченко о приключениях путешественника и картографа Джонатана Грина. По сюжету фильма картограф попадает в Китай. В картине снимались актеры из России, Китая, Америки, Англии, том числе Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Чарльз Дэнс и Рутгер Хауэр.