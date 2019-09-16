Джеки Чан по-русски извинился перед поклонниками

Актер Джеки Чан извинился по-русски перед поклонниками за то, что не сможет приехать в Москву на премьеру фильма «Тайна печати дракона». Об этом со ссылкой на интервью артиста Центральному телевидению Китая сообщает ТАСС.

«Хотел поздороваться со своими друзьями и поклонниками из русскоязычных стран и регионов. Недавно я должен был отправиться в Россию, чтобы встретиться с вами. Однако по некоторым причинам, к большому сожалению, я не смог прилететь», — заявил актер и сказал по-русски — «прошу прощения».

Он также поблагодарил своих русскоязычных фанатов за многолетнюю поддержку и вновь перешел на русский.