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Род Стюарт рассказал об онкологическом заболевании 

Газета.Ru 32 минуты назад
Род Стюарт рассказал об онкологии
Фото: POOL/REUTERS
Легендарный британский исполнитель Род Стюарт рассказал, что сумел победить рак после трехлетней борьбы.
Как сообщает Mirror, 74-летний певец страдал от рака предстательной железы. Опухоль удалось обнаружить в феврале 2016 года, когда он проходил плановое обследование.
Род Стюарт появился перед зрителями вместе с бывшими партнерами по группе Faces Кенни Джонсом и Ронни Вудом.
Музыкант признался перед публикой, что длительное время скрывал заболевание. Но сейчас он сумел излечиться. Стюарт призвал поклонников следить за своим здоровьем и посещать врачей.
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Шоу-бизнес , Ронни Вуд , Род Стюарт
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