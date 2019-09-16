Род Стюарт рассказал об онкологии

Легендарный британский исполнитель Род Стюарт рассказал, что сумел победить рак после трехлетней борьбы.
Как сообщает Mirror, 74-летний певец страдал от рака предстательной железы. Опухоль удалось обнаружить в феврале 2016 года, когда он проходил плановое обследование.
Род Стюарт появился перед зрителями вместе с бывшими партнерами по группе Faces Кенни Джонсом и Ронни Вудом.
Музыкант признался перед публикой, что длительное время скрывал заболевание. Но сейчас он сумел излечиться. Стюарт призвал поклонников следить за своим здоровьем и посещать врачей.