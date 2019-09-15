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Алена Свиридова восхитилась бомжами в центре Москвы 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Алена Свиридова восхитилась бомжами в центре Москвы
Фото: РИА Новости
57-летняя певица Алена Свиридова выставила в Instagram ни себя в купальнике и ни советы о похудении, а парочку бомжей с Гоголевского бульвара Москвы. Артистка посетовала, что в данный момент не снимает никакого клипа, иначе обязательно бы пригласила этих колоритных персонажей в кадр.
«Очень бы пригодились, особенно красавчик в очках и шубе, — написала певица. — Они, кстати, были весьма довольны жизнью, непринужденно позировали и принимали комплименты, чем подтвердили мое убеждение, что человек может быть счастлив, где угодно, и не взирая ни на что».
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Эти весёлые ребята — бомжи с Гоголевского бульвара:) Жаль, сейчас я не снимаю клип, очень бы пригодились, особенно красавчик в очках и шубе:) Они, кстати, были весьма довольны жизнью, непринуждённо позировали и принимали комплименты, чем подтвердили моё убеждение, что человек может быть счастлив где угодно и не взирая ни на что:) #счастьеесть #авыговоритеТимати

Публикация от  Алёна Свиридова (@alenasviridova)

Напомним, что исполнительница хита «Розовый фламинго» три раза состояла в браке, но сейчас уверяет, что супружеская жизнь — это «полное фуфло». Уже несколько лет она находится в отношениях с бизнесменом Давидом Варданяном, который намного младше нее, но в загс совсем не торопится. Она живет очень оптимистично, а умереть желает на сцене. То есть, выступать собирается до самого конца.
Одиночество в мегаполисе
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Шоу-бизнес , Алена Свиридова , Москва
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