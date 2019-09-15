«Тяжело, когда все обрывается на взлете»

Заворотнюк рассказывала, как жизнь Фриске оборвалась на взлете

Актриса Анастасия Заворотнюк в Instagram на следующий день после смерти певицы Жанны Фриске 16 июня 2015 года оставила очень проникновенный пост. Она рассказывала, что люди всегда надеются на чудо и верят в мечту. Актриса вспоминала, как несколько лет назад на проекте «Минута славы» один из ее подопечных мечтал спеть в Жанной Фриске. В итоге они ее пригласили в студию.

Как говорила Заворотнюк, певица приехала жизнелюбивая и сияющая. Она подарила всем праздник.

«К несчастью, не каждая мечта сбывается и не у каждой истории в жизни счастливый финал. Это всегда тяжело, и вдвойне тяжелее, когда все обрывается на взлете», — говорила тогда Анастасия Заворотнюк.

Отметим, что певица Жанна Фриске, одна из самых ярких звезд отечественной эстрады, скончалась 15 июня 2015 года в подмосковной Балашихе. У яркой исполнительницы был страшный диагноз — рак мозга. Она несколько лет боролась с недугом, но проигрла в этой схватке. Именно такое же онкологическое заболевание, по слухам, сейчас и у Анастасии Заворотнюк.