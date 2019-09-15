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Заворотнюк рассказывала, как жизнь Фриске оборвалась на взлете 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Тяжело, когда все обрывается на взлете»
Фото: РИА Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк в Instagram на следующий день после смерти певицы Жанны Фриске 16 июня 2015 года оставила очень проникновенный пост. Она рассказывала, что люди всегда надеются на чудо и верят в мечту. Актриса вспоминала, как несколько лет назад на проекте «Минута славы» один из ее подопечных мечтал спеть в Жанной Фриске. В итоге они ее пригласили в студию.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мы всегда надеемся на чудо и верим в мечту. Сегодня вспомнилось, как несколько лет назад на проекте "Минута славы" наш с Егором Дружининым очень интересный подопечный мечтал спеть с Жанной Фриске, и мы ее пригласили. Она приехала, как всегда сияющая и жизнелюбивая, и в очередной раз подарила всем праздник. К несчастью, не каждая мечта сбывается и не у каждой истории в жизни счастливый финал. Это всегда тяжело, и вдвойне тяжелее, когда все обрывается на взлете. Глубокие и самые искренние соболезнования родным и близким.

Публикация от  Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

Как говорила Заворотнюк, певица приехала жизнелюбивая и сияющая. Она подарила всем праздник.
«К несчастью, не каждая мечта сбывается и не у каждой истории в жизни счастливый финал. Это всегда тяжело, и вдвойне тяжелее, когда все обрывается на взлете», — говорила тогда Анастасия Заворотнюк.
Отметим, что певица Жанна Фриске, одна из самых ярких звезд отечественной эстрады, скончалась 15 июня 2015 года в подмосковной Балашихе. У яркой исполнительницы был страшный диагноз — рак мозга. Она несколько лет боролась с недугом, но проигрла в этой схватке. Именно такое же онкологическое заболевание, по слухам, сейчас и у Анастасии Заворотнюк.
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» сейчас находится в Европейском медицинском центре в Москве. У нее последняя четвертая стадия рака. Как утверждают врачи, помочь певице уже невозможно. В палате знаменитости круглосуточно дежурят ее любящий супруг фигурист Петр Чернышев и родители актрисы. Звезда уже полгода не появляется на светских мероприятиях. Ее представители заявили, что пока воздержатся от комментариев относительно ее состояния.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , Петр Чернышев
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