Заворотнюк, Полищук и Фриске: проклятие «Моей прекрасной няни»

После обнародования информации о последней стадии рака головного мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк в сети заговорили о «проклятии» сериала «Моя прекрасная няня». Ранее от рака скончалась еще одна звезда ситкома — Любовь Полищук , а менее месяца назад не стало Александры Назаровой , сыгравшей в сериале бабу Надю.

Вместо актрисы Анастасии Заворотнюк на главную женскую роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня» изначально претендовала певица Жанна Фриске . К тому моменту она проявила актерские качества, сыграв ведьму в «Ночном Дозоре», а Заворотнюк в то время была малоизвестной артисткой. Об этом сайту kp.ru рассказала директор по кастингу актеров.

«На пробах Заворотнюк показалась продюсерам более убедительной — бойкой, яркой. К тому же было опасение, что Фриске (она же певица) не хватит опыта и сил выдержать многосерийный проект — это большая нагрузка. А Заворотнюк — профессиональная актриса. Так что в итоге Фриске ей проиграла», — сказала она.

Сразу после поздних родов Фриске, как и родившая в 47 лет Заворотнюк, заболела раком. По мнению врачей, в таком позднем возрасте женский организм уже почти не вырабатывает яйцеклеток и нуждается в сильной гормональной стимуляции, чтобы забеременеть. Такую стимуляцию проводят во время ЭКО. Многие специалисты утверждают, что в этом случае, если у женщины есть раковые клетки в организме, гормональная терапия может выступить в качестве катализатора их ускоренного роста.

Актриса Гульнара Нижинская , сыгравшая в «Моей прекрасной няне» Веру, призналась, что верит во влияние порч и сглазов недоброжелателей.

«Конечно, я слышала про ее болезнь. Думаю, ее сглазили или навели порчу. Я верю в такое. У Насти много завистников. Но я считаю, что порча должна, как говорится, за что-то зацепиться — например, если человек постоянно чем-то терзается, то становится уязвимым для болезней», — поделилась Нижинская.

Она рассказала, что на протяжении десяти лет у Заворотнюк не получалось родить ребенка. Несмотря на страхи за свое здоровье, актриса пошла на риски и сделала ЭКО, ставшее настоящим «насилием над организмом».

Также «проклятие» сериала коснулось народной артистки России Любови Полищук — роль матери главной героини стала для нее последней. В 2000 году актриса попала в серьезную автомобильную аварию, после чего была вынуждена играть на сцене только в ортопедическом корсете. Через пять лет после аварии у нее был обнаружен рак позвоночника, часть которого удалили врачи Института нейрохирургии имени Бурденко.

Курс реабилитации в зарубежной частной клинике не принес желаемого результата. В 2006 году артистка вернулась в Россию, где продолжила работать на съемках сериала «Моя прекрасная няня».

На свой последний съемочный день Полищук отпросилась из больницы, чтобы сняться в эпизоде со свадьбой главных героев.

«Единственное, о чем попросила режиссера, когда у нас там была одна сцена, вроде бы за кулисами этой свадьбы, в комнате с подарками она сказала: «Можно я только иногда буду присаживаться куда-нибудь? Потому что мне стоять все время трудно», — говорила другая актриса «Моей прекрасной няни» Александра Назарова, скончавшаяся летом 2019-го.

Как рассказали в программе Бориса Корчевникова «Далекие близкие» коллеги Полищук, в начале съемок никто не знал о ее диагнозе, однако ближе к концу это стало известно всем. В частности, исполнитель главной роли в сериале Сергей Жигунов признался, что не мог поверить в тяжелую болезнь Полищук, пока не увидел ее после небольшого перерыва в съемках.

После того, как была снята последняя сцена с ней, съемочный коллектив разразился продолжительными аплодисментами. Впоследствии Жигунов говорил, что смерти актрисы ждали в любой момент.

«Обидно было очень. Она была молодая и красивая. Я каждый раз думаю о том, как это происходит, и почему эти люди уходят от нас», — сказал он.

После того, как Полищук поняла, что болезнь побеждает, она решила уехать из больницы к родным. Семья не смогла разбудить ее 25 ноября 2006 года, актриса впала в кому — с ней случился гипертонический криз из-за приема обезболивающих препаратов. Она умерла во сне 28 ноября на 58-м году жизни в своей квартире в Большом Казенном переулке.

Недавно на поклонников сериала обрушилось еще одно потрясение: 20 августа на 80-м году жизни скончалась народная артистка страны Александра Назарова, известная по роли Надежды Михайловны в «Моя прекрасной няне». Об этом сообщил официальный сайт Московского драматического театра имени. Ермоловой.

«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим», — говорилось в сообщении.

Замхудрука Театра имени Ермоловой Галина Боголюбова рассказала о проблемах со здоровьем, которые могли привести к смерти Назаровой. По ее словам, у актрисы было заболевание легких. С июля она проходила лечение в больнице, пытаясь восстановиться. Боголюбова отметила, что за время болезни актриса «и на трубках лежала, и в кому впадала».

Чтобы спасти Назарову, в одной из московских больниц ей была сделана трахеостомия, однако операция начала «отключать» другие органы. После наступившего ухудшения 17 августа артистка была переведена в реанимацию другой клиники, где скончалась в 18.45 по московскому времени. Причиной смерти назвали полиорганную недостаточность.